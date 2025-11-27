César Blackman renueva con Slovan Bratislava tras sellar pase de Panamá al Mundial

El defensor panameño César Blackman aseguró su continuidad en el fútbol europeo al extender su contrato con el ŠK Slovan Bratislava de Eslovaquia. La renovación de El Blaki, como se le conoce cariñosamente, llega en el punto más alto de su carrera, poco después de ser una figura clave en la histórica clasificación de la selección de Panamá a su segunda Copa Mundial de la FIFA.

Blackman, quien marcó el primer gol en el decisivo triunfo 3-0 de Panamá sobre El Salvador que aseguró el boleto al Mundial 2026, se ha convertido en un pilar del Slovan desde su llegada en 2023. “Contratar a César Blackman por un período más largo estaba entre nuestras prioridades. Es un jugador que, por sus parámetros, es interesante para el fútbol internacional”, declaró Ivan Kmotrík Jr., Gerente General del club, quien también expresó su alegría por el éxito de Panamá al clasificar al Mundial 2026.