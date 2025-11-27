César Blackman renueva con Slovan Bratislava tras sellar pase de Panamá al Mundial

El <b><a href="/tag/-/meta/cesar-blackman">defensor panameño César Blackman</a></b> aseguró su continuidad en el fútbol europeo al extender su contrato con el <b>ŠK Slovan Bratislava</b> de Eslovaquia. La renovación de El Blaki, como se le conoce cariñosamente, llega en el punto más alto de su carrera, poco después de ser una figura clave en la histórica clasificación de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/futbol/panama-al-mundial-se-logro-la-epica-y-esperada-clasificacion-EJ17691498" target="_blank">la selección de Panamá a su segunda Copa Mundial de la FIFA.</a></b>Blackman, quien marcó el primer gol en el decisivo triunfo 3-0 de Panamá sobre El Salvador que aseguró el boleto al Mundial 2026, se ha convertido en un pilar del Slovan desde su llegada en 2023. <i>'Contratar a César Blackman por un período más largo estaba entre nuestras prioridades. Es un jugador que, por sus parámetros, es interesante para el fútbol internacional'</i>, declaró Ivan Kmotrík Jr., Gerente General del club, quien también expresó su alegría por el éxito de Panamá al clasificar al Mundial 2026.