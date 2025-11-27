  1. Inicio
FÚTBOL

César Blackman renueva con Slovan Bratislava tras sellar pase de Panamá al Mundial

El Slovan se aseguró a César Blackman con un nuevo contrato extendido hasta el final de la temporada 2027/2028.
Por
Redacción
  • 27/11/2025 21:12
El panameño César Blackman, figura de la selección de Panamá, sigue siendo ‘belasý’ al renovar con el SK Slovan Bratislava.

El defensor panameño César Blackman aseguró su continuidad en el fútbol europeo al extender su contrato con el ŠK Slovan Bratislava de Eslovaquia. La renovación de El Blaki, como se le conoce cariñosamente, llega en el punto más alto de su carrera, poco después de ser una figura clave en la histórica clasificación de la selección de Panamá a su segunda Copa Mundial de la FIFA.

Blackman, quien marcó el primer gol en el decisivo triunfo 3-0 de Panamá sobre El Salvador que aseguró el boleto al Mundial 2026, se ha convertido en un pilar del Slovan desde su llegada en 2023. “Contratar a César Blackman por un período más largo estaba entre nuestras prioridades. Es un jugador que, por sus parámetros, es interesante para el fútbol internacional”, declaró Ivan Kmotrík Jr., Gerente General del club, quien también expresó su alegría por el éxito de Panamá al clasificar al Mundial 2026.

La renovación de Blackman, quien mantenía contrato hasta el final de la actual temporada, se extiende hasta 2027/2028.

Por su parte, el panameño manifestó su felicidad en el club: “En Bratislava y en el Slovan me siento muy bien, soy feliz aquí. El Slovan me lo ha dado todo, gané mucha confianza en mi juego”.

Blackman no sólo ha brillado con la selección de Panamá, ya que con el Slovan suma 104 partidos, fue incluido en el ‘Once de la Temporada’ de la liga eslovaca y marcó un gol clave en el play-off de la Liga de Campeones de la UEFA 2024/25.

