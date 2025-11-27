  1. Inicio
Unión Coclé: Súper Campeón de la Liga Prom y asciende a la LPF

Unión Coclé vence a Atlético Nacional y se corona Súper Campeón de la Liga Prom y logra el ascenso a la LPF. @liga_prom
Por
Redacción
  • 27/11/2025 18:26
El Súper Final de la Liga Prom fue un duelo de estrategias, que al final logró dominar Unión Coclé FC, que logra su ascenso a la primera división del fútbol panameño.

El Unión Coclé FC se ha coronado como el Súper Campeón de la Liga Prom al vencer por 1-0 al Atlético Nacional en la Súper Final, disputada en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Este choque de campeones fue un encuentro reñido y decisivo en el llamado “Coloso de Juan Díaz”, donde Coclé logró llevarse los máximos honores .

El partido se mantuvo sin goles hasta los minutos finales. El marcador se abrió sobre el minuto 84, cuando Kevin Mosquera envió un centro preciso, donde Juan Gerald, quien ingresó en el segundo tiempo, anotó el único y decisivo gol del encuentro.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Juan Ramírez no solo se lleva el trofeo de Súper Campeón de la Liga Prom, sino que también obtiene la oportunidad de ascender a la primera categoría, así rumbo a la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

“Hemos luchado, hemos trabajado por esto, desde el 9 de junio que empezamos esta pretemporada lo anunciamos y se lo dijimos a los muchachos: trabajemos fuerte, con fe, con dedicación y los resultados se van a dar. Gracias de verdad, Dios, a estos guerreros, a esta afición... Somos de primera”, fueron las primeras declaraciones de Ramírez tras el triunfo.

@liga_prom

Unión Coclé a la Liga Panameña de Fútbol

El próximo paso de Unión Coclé será prepararse para su participación en el Torneo Apertura de la LPF 2026. Al respecto, Ramírez mencionó: “Por el momento, nos toca disfrutar un poco de lo que estamos logrando, ya después conversar con los directivos para ver en qué se va a basar el proyecto”.

“La verdad es que queremos fortalecer la provincia de Coclé”, dijo Ramírez.

Nace un nuevo clásico en el fútbol panameño

Ahora con Unión Coclé FC en la LPF, nace un nuevo clásico. Sí, porque con este integrante, la provincia coclesana suma dos equipos: Club Deportivo Universitario y Unión Coclé FC.

Por supuesto, también es un paso positivo en el crecimiento y desarrollo del fútbol en el resto de las provincias.

