Unión Coclé: Súper Campeón de la Liga Prom y asciende a la LPF

El Unión Coclé FC se ha coronado como el Súper Campeón de la Liga Prom al vencer por 1-0 al Atlético Nacional en la Súper Final, disputada en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Este choque de campeones fue un encuentro reñido y decisivo en el llamado “Coloso de Juan Díaz”, donde Coclé logró llevarse los máximos honores .

El partido se mantuvo sin goles hasta los minutos finales. El marcador se abrió sobre el minuto 84, cuando Kevin Mosquera envió un centro preciso, donde Juan Gerald, quien ingresó en el segundo tiempo, anotó el único y decisivo gol del encuentro.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Juan Ramírez no solo se lleva el trofeo de Súper Campeón de la Liga Prom, sino que también obtiene la oportunidad de ascender a la primera categoría, así rumbo a la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

“Hemos luchado, hemos trabajado por esto, desde el 9 de junio que empezamos esta pretemporada lo anunciamos y se lo dijimos a los muchachos: trabajemos fuerte, con fe, con dedicación y los resultados se van a dar. Gracias de verdad, Dios, a estos guerreros, a esta afición... Somos de primera”, fueron las primeras declaraciones de Ramírez tras el triunfo.