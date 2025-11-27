Diputada Janine Prado recurre al hábeas data contra la Asamblea

El primer expediente corresponde a una acción de hábeas data contra el diputado Eduardo Vásquez, presidente de la Comisión de Presupuesto.Prado solicitó el 17 de septiembre de 2025, toda la documentación relacionada con los traslados de partidas tramitados entre el 1 de julio de 2024 y el 17 de septiembre de 2025, incluyendo el estado de cada trámite, las votaciones, las suspensiones y los casos aprobados por silencio administrativo, además de las actas de la comisión. El plazo venció el 17 de octubre de 2025 sin respuesta.