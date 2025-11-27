Ejecutivo formaliza comisión que coordinará integración entre Minsa y CSS

El Ejecutivo oficializó este jueves la creación de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, un nuevo ente adscrito al Ministerio de Salud (Minsa) que tendrá la responsabilidad de coordinar y dar seguimiento al proceso de integración funcional entre el Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS) y otras instalaciones públicas de salud.

El decreto, publicado en la Gaceta Oficial el día de ayer, destaca que esta iniciativa responde al mandato constitucional que exige la coordinación orgánica y funcional de los servicios gubernamentales de salud, así como a las disposiciones de la Ley 51 de 2005 que ordenan avanzar hacia un sistema público unificado sin afectar la autonomía institucional de la CSS.

La comisión estará integrada por representantes del Minsa, quien la presidirá, del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la CSS y de los patronatos del sector salud, cada uno con su respectivo suplente.

Además, podrá disponer de una Secretaría Ejecutiva para facilitar su funcionamiento.

Entre sus funciones principales se incluyen coordinar el proceso de integración entre las instituciones públicas del sector, dar seguimiento a su avance, verificar el cumplimiento de los lineamientos de coordinación establecidos en la Ley 51, rendir informes al presidente de la República sobre los progresos y resultados, y elaborar su propio reglamento interno.