Ejecutivo formaliza comisión que coordinará integración entre Minsa y CSS

El <b><a href="/tag/-/meta/organo-ejecutivo">Ejecutivo</a></b> oficializó este jueves la creación de la <b>Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud</b>, un nuevo ente adscrito al <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa) </a></b>que tendrá la responsabilidad de <b>coordinar y dar seguimiento al proceso de integración funcional entre el Minsa, la<a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social"> Caja de Seguro Social (CSS)</a> y otras instalaciones públicas de salud</b>. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial el día de ayer, <b>destaca que esta iniciativa responde al mandato constitucional que exige la coordinación orgánica y funcional de los servicios gubernamentales de salud</b>, así como a las disposiciones de la <b>Ley 51 de 2005 </b>que ordenan <b>avanzar hacia un sistema público unificado sin afectar la autonomía institucional de la CSS</b>.La comisión estará integrada por representantes del Minsa, quien la presidirá, del <b>Ministerio de la Presidencia</b>, del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b>, de la CSS y de <b>los patronatos del sector salud, cada uno con su respectivo suplente</b>. Además, podrá disponer de una<b> Secretaría Ejecutiva</b> para facilitar su funcionamiento. Entre sus funciones principales se incluyen <b>coordinar el proceso de integración entre las instituciones públicas del sector, dar seguimiento a su avance, verificar el cumplimiento de los lineamientos de coordinación establecidos en la Ley 51, rendir informes al presidente de la República sobre los progresos y resultados, y elaborar su propio reglamento interno</b>.