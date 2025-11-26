Comunicado | Smart Health informa que fueron víctimas de un incidente delictivo

Smart Health informaa sus clientes, proveedores, aliados estratégicos y ạ la opinión pública que nuestra empresa fue objeto de un incidente delictivo ocurrido en nuestras oficinas ubicadas en El Dorado, donde se perpetró el hurto selectivo de equipos tecnológicos críticos, incluyendo seis computadoras portátiles y el servidor central de la compañía.

La sustracción de estos equipos constituye una violación directa contra Ia privacidad corporativa, la confidencialidad de la información y el derecho a operar en un entorno seguro y protegido, tal como lo establece la legislación panameña vigente.

Ante esta situación, Smart Health considera fundamental comunicarlo de forma transparente a nuestros clientes y proveedores, puesto que la información contenida en los equipos sustraídos podría intentar ser utilizada para realizar contactos fraudulentos, solicitudes irregulares, contratos falsos u otros actos ilícitos utilizando nuestra identidad corporativa

Llama Ia atención que, durante este hecho, no fueron sustraidos documentos ffsicos, efectivo, mobiliario ni ningún otro bien material. Incluso el efectivo y otros objetos de valor estaban casia la vista y pudieron ser sustraídos con facilidad; sin embargo, no llamaron la atención de los delincuentes, lo cual evidencia una acción dirigida específicamente a obtener acceso a información tecnológica y estratégica de la empresa

Este hecho representa una clara vulneración de nuestros derechos fundamentales como entidad privada, incluyendo el derecho a la protección de datos, la inviolabilidad de la información empresarial y el resguardo de nuestros activos tecnológicos.

La sustracción de estos equipos constituye una violación directa contra la privacidad corporativa, Ia confidencialidad de la información y el derecho a operar en un entorno seguro y protegido, tal como lo establece la legislación panameña vigente, por lo cual Smart Health ejercerá todas las acciones legales pertinentes y colaborará plenamente con las autoridades para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.

Smart Health mantiene su compromiso absoluto con la integridad de la información de nuestros clientes, la transparencia institucional y la colaboración con las autoridades para esclarecer este hecho cuanto antes.

Para cualquier consulta o validación de información, pueden contactarnos exclusivamente a través de nuestros canales formales de comunicación.

Agradecemos su comprensión, confianza y apoyo permanente,

Muloa Chang

Representante Legal Smart Health, S.A.

Limpieza y desinfección con calidad certificada