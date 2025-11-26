‘La productora incumplió primero’: Eddy Lover explica su detención en Bolivia

El cantante panameño Eddy Lover regresó a Panamá tras vivir un tenso episodio en Bolivia, donde fue detenido en La Paz por supuesto incumplimiento de contrato y extorsión, luego de que no se presentara en un concierto organizado por la productora local ShowYa.bo. Aunque la denuncia avanzó a una audiencia, un juez determinó dejarlo en libertad. Ahora, el artista rompe el silencio y asegura que fue la promotora la que violó el acuerdo primero. A su llegada al país, Eduardo Enrique Mosquera, nombre real del artista, calificó la situación como una de las experiencias más difíciles de su carrera, pero afirmó que mantiene la calma y la fe. “Dios pone estas situaciones para hacernos más fuertes”, expresó.

Eddy Lover explicó que su equipo siempre se apega estrictamente a lo que establece cada contrato de presentación. Según su versión, la productora incumplió el primer show programado en Santa Cruz. “Recuerdo que estuvimos en el camerino tratando de mediar: resuélveme esto, resuélveme lo otro y nosotros vamos a darle. Pero la promotora hizo caso omiso”, relató. El artista aseguró que, pese a los llamados, el evento inició sin que se resolvieran los puntos acordados. Por ello, su equipo decidió apegarse al contrato y aplicar la penalización correspondiente, lo que derivó en su ausencia en el escenario y posteriormente en la denuncia presentada por la productora.

Manager de Eddy Lover describe fallas técnicas y violaciones del contrato