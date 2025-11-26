‘La productora incumplió primero’: Eddy Lover explica su detención en Bolivia

Eddy Lover explicó que su equipo siempre se apega estrictamente a lo que establece cada contrato de presentación. Según su versión, la productora incumplió el primer <i>show</i> programado en Santa Cruz. 'Recuerdo que estuvimos en el camerino tratando de mediar: <i>resuélveme esto, resuélveme lo otro y nosotros vamos a darle</i>. Pero la promotora hizo caso omiso', relató.El artista aseguró que, pese a los llamados, el evento inició sin que se resolvieran los puntos acordados. Por ello, su equipo decidió apegarse al contrato y aplicar la penalización correspondiente, lo que derivó en su ausencia en el escenario y posteriormente en la denuncia presentada por la productora.