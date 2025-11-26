  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

‘La productora incumplió primero’: Eddy Lover explica su detención en Bolivia

El artista aseguró que, pese a los llamados, el evento inició sin que se resolvieran los puntos acordados.
El artista aseguró que, pese a los llamados, el evento inició sin que se resolvieran los puntos acordados. @eddyloveroficial
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/11/2025 17:05
A su llegada al país, Eduardo Enrique Mosquera, nombre real del artista, calificó la situación como una de las experiencias más difíciles de su carrera.

El cantante panameño Eddy Lover regresó a Panamá tras vivir un tenso episodio en Bolivia, donde fue detenido en La Paz por supuesto incumplimiento de contrato y extorsión, luego de que no se presentara en un concierto organizado por la productora local ShowYa.bo.

Aunque la denuncia avanzó a una audiencia, un juez determinó dejarlo en libertad. Ahora, el artista rompe el silencio y asegura que fue la promotora la que violó el acuerdo primero.

A su llegada al país, Eduardo Enrique Mosquera, nombre real del artista, calificó la situación como una de las experiencias más difíciles de su carrera, pero afirmó que mantiene la calma y la fe. “Dios pone estas situaciones para hacernos más fuertes”, expresó.

Eddy Lover explicó que su equipo siempre se apega estrictamente a lo que establece cada contrato de presentación.

Según su versión, la productora incumplió el primer show programado en Santa Cruz.

“Recuerdo que estuvimos en el camerino tratando de mediar: resuélveme esto, resuélveme lo otro y nosotros vamos a darle. Pero la promotora hizo caso omiso”, relató.

El artista aseguró que, pese a los llamados, el evento inició sin que se resolvieran los puntos acordados. Por ello, su equipo decidió apegarse al contrato y aplicar la penalización correspondiente, lo que derivó en su ausencia en el escenario y posteriormente en la denuncia presentada por la productora.

Manager de Eddy Lover describe fallas técnicas y violaciones del contrato

René Araúz, el mánager de Eddy Lover explicó que el contrato con la productora boliviana se firmó desde septiembre, cuando se enviaron todos los requisitos técnicos y las condiciones para las presentaciones, las cuales según afirma fueron aceptadas en su totalidad.

El acuerdo contemplaba tres shows, iniciando por una presentación en Santa Cruz. Sin embargo, al llegar al lugar, aseguró que la productora incumplió con aspectos fundamentales del raider técnico, elementos indispensables para garantizar la calidad y seguridad del espectáculo.

“Fueron temas vitales de la parte técnica. Si me cambian muchas cosas, el show no va a correr y no voy a poner en riesgo la integridad del artista ni su presentación”, explicó el representante.

Añadió que advirtieron a la producción en varias ocasiones sobre estas fallas, pero al no recibir respuesta ni correcciones, tomaron la decisión de no presentarse, aun encontrándose en el sitio del evento.

Lo Nuevo