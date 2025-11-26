Perú: expresidente Martín Vizcarra condenado por corrupción a 14 años de cárcel

El expresidente peruano Martín Vizcarra f<b>ue sentenciado a 14 años de cárcel tras ser hallado culpable de recibir sobornos durante su gestión entre 2011-2014.</b><b>La condena, emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial, lo que lo convierte en el cuarto exmandatario peruano que ingresa a prisión en las últimas décadas, sumándose a Pedro, Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. </b>La resolución judicial detalla que Vizcarra obtuvo <b>680.000 dólares </b>en coimas procedentes de los consorcios Obrainsa e ICCGSA, a cambio de favorecerlos en los proyectos de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua. El tribunal consideró que las pruebas fiscales demostraron con claridad la responsabilidad penal.<b>Su destino penitenciario: Barbadillo</b>Tras conocerse el fallo, todas las miradas apuntan a la cárcel donde cumplirá la sentencia. De acuerdo con los criterios del INPE para exfuncionarios de alto rango, Vizcarra será internado en el penal de Barbadillo, un recinto especial destinado a expresidentes y exautoridades de alto nivel.Este penal cuenta con estrictos protocolos de seguridad y áreas separadas de la población penal común. <b>Un proceso lleno de controversias</b>Vizcarra, quien llegó a la presidencia tras la renuncia de <b>Pedro Pablo Kuczynski y alcanzó picos de popularidad cercanos al 80%</b>, ha vivido una caída estrepitosa desde el Vacunagate, escándalo que reveló que se inoculó de manera irregular durante la pandemia junto con decenas de personas influyentes.<b>Un patrón que persiste</b> Vizcarra, ahora recluido en Barbadillo, seguirá esa ruta mientras su defensa intenta revertir el fallo en las instancias superiores.