Perú: expresidente Martín Vizcarra condenado por corrupción a 14 años de cárcel

El expresidente peruano Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de cárcel tras ser hallado culpable de recibir sobornos durante su gestión entre 2011-2014.

La condena, emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial, lo que lo convierte en el cuarto exmandatario peruano que ingresa a prisión en las últimas décadas, sumándose a Pedro, Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

La resolución judicial detalla que Vizcarra obtuvo 680.000 dólares en coimas procedentes de los consorcios Obrainsa e ICCGSA, a cambio de favorecerlos en los proyectos de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua. El tribunal consideró que las pruebas fiscales demostraron con claridad la responsabilidad penal.

Su destino penitenciario: Barbadillo

Tras conocerse el fallo, todas las miradas apuntan a la cárcel donde cumplirá la sentencia. De acuerdo con los criterios del INPE para exfuncionarios de alto rango, Vizcarra será internado en el penal de Barbadillo, un recinto especial destinado a expresidentes y exautoridades de alto nivel.

Este penal cuenta con estrictos protocolos de seguridad y áreas separadas de la población penal común.

Un proceso lleno de controversias

Vizcarra, quien llegó a la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y alcanzó picos de popularidad cercanos al 80%, ha vivido una caída estrepitosa desde el Vacunagate, escándalo que reveló que se inoculó de manera irregular durante la pandemia junto con decenas de personas influyentes.

Un patrón que persiste

Vizcarra, ahora recluido en Barbadillo, seguirá esa ruta mientras su defensa intenta revertir el fallo en las instancias superiores.