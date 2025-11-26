Alcaldía de Panamá establece nuevas reglas para el ‘Casco Peatonal’ en el Casco Antiguo

La Alcaldía de Panamá oficializó el Decreto Alcaldicio N.° 13 del 12 de noviembre de 2025, mediante el cual se establecen las reglas, restricciones y responsabilidades para el desarrollo del proyecto cultural y turístico “Casco Peatonal”, una iniciativa que convierte varias calles del Casco Antiguo en áreas exclusivas para peatones, usualmente el último domingo de cada mes.

El decreto, firmado por el alcalde Mayer Mizrachi, tiene como finalidad “fomentar la cultura, el turismo, la economía local y la sana convivencia ciudadana” dentro del Conjunto Monumental Histórico. La medida surge ante la necesidad de ordenar las actividades, garantizar la seguridad y preservar el patrimonio mientras se impulsan espacios de recreación para residentes y visitante

Calles y restricciones durante el evento

El documento establece que, durante el desarrollo del “Casco Peatonal”, varias calles del Casco Antiguo quedarán cerradas al tráfico vehicular, entre ellas la Calle Central (de Calle 2° Este a Calle 9°), Calle Pedro J. Sosa, Calle José de Obaldía y otras vías internas.

El acceso estará permitido únicamente a ambulancias, cuerpo de bomberos, estamentos de seguridad pública, escoltas oficiales o similares; vehículos del Municipio de Panamá, vehículos de residentes del Casco Antiguo que cuenten con autorización y autos especialmente autorizados por la Alcaldía.

Entre las prohibiciones dentro del perímetro durante el evento se encuentran:

Consumo y venta de bebidas alcohólicas en espacios públicos no autorizados, venta ambulante sin permiso municipal, bocinas o equipos que excedan niveles de ruido permitidos, ingreso de hieleras, envases de vidrio o bebidas alcohólicas, uso de ‘scooters’, motocicletas, patinetas y otros vehículos motorizados, entre otros.

Manipulación de pirotecnia, actos que alteren el orden público, comparsas sin permiso y disfraces que imiten a estamentos de seguridad.

Menores de edad sin la compañía de un adulto responsable, uso de máscaras o elementos que cubran completamente el rostro después de las 6:00 p.m. También se prohíbe vender o facilitar bebidas alcohólicas a menores de edad.

Entrada en vigencia

El decreto rige desde su promulgación y se apoya en artículos 234 y 243 de la Constitución Política de la República de Panamá; la Ley N° 106 de 1973, la Ley N°467 de 2025, el Decreto Ejecutivo N° 51 de 2004 y acuerdos municipales vigentes sobre el uso del espacio público en el Casco Antiguo.