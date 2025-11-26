Alcaldía de Panamá establece nuevas reglas para el ‘Casco Peatonal’ en el Casco Antiguo

<a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama"><b>La Alcaldía de Panamá</b> </a>oficializó el <b>Decreto Alcaldicio N.° 13 del 12 de noviembre de 2025</b>, mediante el cual se establecen las reglas, restricciones y responsabilidades para el desarrollo del proyecto cultural y turístico <b>'Casco Peatonal'</b>, una iniciativa que convierte varias calles del Casco Antiguo en áreas exclusivas para peatones, usualmente el último domingo de cada mes.El decreto, firmado por el <b><a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">alcalde Mayer Mizrachi</a></b>, tiene como finalidad <b>'fomentar la cultura, el turismo, la economía local y la sana convivencia ciudadana' </b>dentro del Conjunto Monumental Histórico. La medida surge ante la necesidad de ordenar las actividades, garantizar la seguridad y preservar el patrimonio mientras se impulsan espacios de recreación para residentes y visitante<b>Calles y restricciones durante el evento</b>El documento establece que, durante el desarrollo del 'Casco Peatonal', <b>varias calles del Casco Antiguo quedarán cerradas al tráfico vehicular, entre ellas la Calle Central (de Calle 2° Este a Calle 9°), Calle Pedro J. Sosa, Calle José de Obaldía y otras vías internas.</b><b>El acceso estará permitido únicamente a ambulancias, cuerpo de bomberos, estamentos de seguridad pública, escoltas oficiales o similares; vehículos del Municipio de Panamá, vehículos de residentes del Casco Antiguo que cuenten con autorización y autos especialmente autorizados por la Alcaldía.</b><b> Entre las prohibiciones dentro del perímetro durante el evento se encuentran:</b>Consumo y venta de bebidas alcohólicas en espacios públicos no autorizados, venta ambulante sin permiso municipal, bocinas o equipos que excedan niveles de ruido permitidos, ingreso de hieleras, envases de vidrio o bebidas alcohólicas, uso de ‘scooters’, motocicletas, patinetas y otros vehículos motorizados, entre otros.Manipulación de pirotecnia, actos que alteren el orden público, comparsas sin permiso y disfraces que imiten a estamentos de seguridad.Menores de edad sin la compañía de un adulto responsable, uso de máscaras o elementos que cubran completamente el rostro después de las 6:00 p.m. También se prohíbe vender o facilitar bebidas alcohólicas a menores de edad.<b>Entrada en vigencia</b>El decreto rige desde su promulgación y se apoya en artículos 234 y 243 de la Constitución Política de la República de Panamá; la Ley N° 106 de 1973, la Ley N°467 de 2025, el Decreto Ejecutivo N° 51 de 2004 y acuerdos municipales vigentes sobre el uso del espacio público en el Casco Antiguo.