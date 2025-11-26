Crisis aérea en Venezuela: Avianca posterga vuelos y se suma a ola de cancelaciones

La compañía aérea Avianca anunció este miércoles 26 de noviembre que extendió su ajuste de operaciones en Venezuela hasta este viernes 5 de diciembre.

De acuerdo con Avianca, este ajuste se decidió luego de la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

Además, tomaron en cuenta las recomendaciones de la autoridad aeronáutica de Colombia, que instó a extremar las medidas de seguridad para pasajeros y tripulaciones al utilizar las rutas por el territorio venezolano.

Como parte de las medidas adoptadas, Avianca reprogramó los vuelos previstos para este 27 de noviembre en la ruta Bogotá–Caracas, los cuales quedaron reagendados para este viernes 5 de diciembre.

El anuncio de Avianca se conoce el mismo día en que venció el plazo dado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) para que las aerolíneas internacionales retomen sus vuelos a Venezuela.

EFE y El Pitazo informo que las aerolíneas seguían anunciando cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en Venezuela.

Esta situación comenzó luego que este 21 de noviembre la FAA emitió una advertencia para las aerolíneas que viajaban a Venezuela.

Para la FAA, existían riesgos porque pilotos advirtieron de inconvenientes con sus comunicaciones y por las maniobras militares de las fuerzas armadas de Venezuela.

Latam, una de las últimas en cancelar vuelos, anunció que reprogramará para este 2 de diciembre un vuelo que estaba previsto para este 26 de noviembre entre Bogotá y Caracas.

Además, GOL confirmó que mantendrá la suspensión de su ruta Caracas-São Paulo al menos hasta este viernes 28 de noviembre, recordó El Pitazo.

Air Europa suspendió sus vuelos a la ciudad de Madrid, España, para los días 27, 29 y 30 de noviembre.

Mientras que Laser informó que no podrá operar hacia la ciudad de Madrid hasta el 1 de diciembre, tras recibir un aviso de Enaire, la entidad española responsable de la navegación aérea.

Estelar, en tanto, canceló sus vuelos de este miércoles 26 y 28 de noviembre y 1 de diciembre, y señaló que las reprogramaciones serán informadas “de forma oportuna” cuando finalice la vigencia de la notificación.