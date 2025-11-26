Washington amplía presencia operativa en el Caribe con respaldo de República Dominicana

República Dominicana autorizó temporalmente a Estados Unidos a utilizar la <b>Base Aérea de San Isidro</b> y el <b>Aeropuerto Internacional de Las Américas</b> para operaciones logísticas en la lucha contra el narcotráfico al sur del <b>Mar Caribe</b>.Así lo informó este miércoles 26 de noviembre <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/luis-abinader" target="_blank">el presidente dominicano Luis Abinader</a> luego de una reunión con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/pete-hegseth" target="_blank">el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth</a>.Abinader explicó que la medida permitirá a las aeronaves estadounidenses reabastecerse de combustible y transportar equipos y personal.Un dato importante que se conoció tras la reunión entre Hegseth y Abinader es que las operaciones estadounidenses en el país estarán bajo la supervisión del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas.El presidente dijo, según <b>Listín Diario</b>, que esa cooperación se ampara en el <b>Acuerdo de Interdicción Marítima</b> y <b>Aérea firmado en 1995</b> por el expresidente Joaquín Balaguer, y ampliado en 2003.'El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Un refuerzo decisivo para impedir la entrada de narcóticos y golpear con mayor contundencia al crimen organizado transnacional', dijo el mandatario.Por su lado, Hegseth agradeció el apoyo del gobierno dominicano y aseguró que la misión de su país se ejecutará 'respetando siempre la soberanía y las leyes'.El funcionario estadounidense indicó que el objetivo es cambiar la dinámica del combate a las redes de narcotráfico en la región mediante operaciones más efectivas basadas en inteligencia.<b>La administración del presidente Donald Trump desplegó al sur del Mar Caribe barcos de combate, aviones, un submarino y más de 10 mil soldados para combatir la organización terrorista extranjera Los Soles, que es dirigida por Nicolás Maduro.</b>Por Maduro se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares, por lograr su captura debido a su presunta participación en el tráfico de drogas y actos terroristas.