Eln niega vínculos con el narcotráfico tras ataque de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico

Mientras tanto, Estados Unidos <b>extendió sus operaciones militares al océano Pacífico</b>, ejecutando un nuevo ataque contra una embarcación que, según el Pentágono, estaba vinculada con el narcotráfico internacional.El propio Hegseth anunció en la red X que, <b>por orden del presidente Donald Trump</b>, el Departamento de Guerra realizó 'un ataque cinético letal' en aguas internacionales del Pacífico oriental.En el mensaje, el funcionario precisó que <b>dos supuestos narcotraficantes murieron</b> y difundió un video donde se observa el impacto de un proyectil sobre una lancha que estalla en llamas.Medios como <i>The New York Times</i> y <i>CBS News</i> ubicaron el bombardeo frente a las costas de Colombia, en un contexto de alta tensión con Bogotá, luego de que Trump anunciara <b>la suspensión de la ayuda financiera estadounidense a Colombia</b> por su supuesta 'inacción en la lucha contra el narcotráfico'.