Crisis diplomática entre Petro y Trump marca un punto de quiebre en las relaciones Colombia–Estados Unidos

Este intercambio no surge de la nada. En los últimos meses la administración Trump ha intensificado operaciones navales y aéreas en el Caribe contra embarcaciones que, según Estados Unidos, transportaban drogas desde Venezuela hacia Colombia y otros países.Uno de los incidentes clave: un ataque norteamericano en septiembre que dejó muertos y que Petro considera que afectó a ciudadanos colombianos, mientras que EE.UU. lo define como un golpe contra el narcotráfico. Esta disparidad en versiones aumenta la tensión.