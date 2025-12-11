Meduca oficializa calendario y lineamientos del Programa de Recuperación Académica Estudiantil 2025

El Ministerio de Educación (Meduca) formalizó este martes el calendario y las reglas del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) 2025, dirigido a estudiantes de premedia y media de centros oficiales y particulares que hayan reprobado hasta tres asignaturas durante el año lectivo.

Según el decreto, los alumnos de premedia y media que reprueben hasta tres asignaturas deberán participar obligatoriamente en el PRAE.

Al Estado le corresponde asegurar que el programa opere en tiempo y forma, lo que incluye organizar la docencia, definir los contenidos esenciales y asignar a los educadores debidamente registrados en el sistema.

Fechas clave del PRAE 2025

El calendario oficial quedó establecido de la siguiente manera:

Inscripciones: del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

Capacitación docente: del 30 de diciembre al 2 de enero.

Desarrollo de clases: del 5 de enero al 6 de febrero de 2026, con sesiones de 60 minutos, de lunes a viernes, en los centros educativos designados.

Evaluación del desempeño: del 9 al 11 de febrero de 2026.

Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero.

Entrega de consolidados a las direcciones regionales: 19 de febrero.

Verificación y presentación de resultados por comisiones regionales: 23 de febrero.

Entrega de certificados y diplomas (9° y 12°): 26 de febrero.

El documento aclara que los directores regionales tendrán la responsabilidad de organizar la ejecución del programa, supervisado por sus respectivos equipos técnicos y supervisores escolares.

Las evaluaciones se basarán en desempeño, observaciones, rúbricas, autoevaluaciones, coevaluaciones y pruebas dirigidas a medir habilidades como memoria, atención, pensamiento crítico y creatividad.

Costos y pagos

El programa tendrá un costo de $7.00 por asignatura, que será destinado al pago de los docentes y recursos de implementación.

Los educadores recibirán $5.00 por estudiante inscrito, hasta un máximo de 100 estudiantes por asignatura y hasta tres grupos por docente. El pago se realizará mediante Depósito a la Orden y no podrá tardar más de 15 días calendario después del cierre del programa.

Los centros educativos retendrán $2.00 por estudiante para cubrir gastos de materiales didácticos, tecnología e insumos de limpieza.