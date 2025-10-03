Segundo pago del PASE-U: IFARHU detalla las causales de pérdida del beneficio

El IFARHU ha informado las causas por las cuales algunos estudiantes podrían ver suspendido el beneficio del PASE-U: -Incumplimiento de la asistencia legalmente establecida en la norma de planteles educativos para: primaria, premedia y media, de acuerdo con lo requerido para cada asignatura.-Expulsión del estudiante.-No hacer uso adecuado de la asignación otorgada por el programa.-Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de optar por la asignación del programa.-La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante, a las reuniones de seguimiento académico y de conducta con los maestros y tutores, según el calendario del centro educativo.-Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.-Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos establecidos en la ley.-Por renuncia del acudiente o tutor legal del estudiante de manera expresa.