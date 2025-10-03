Segundo pago del PASE-U: IFARHU detalla las causales de pérdida del beneficio

Además, IFARHU informó que los pagos se realizarán en centros autorizados y recomienda a la población acudir respetando los horarios y fechas programadas para una mejor atención.

La institución recordó que, para recibir el beneficio, tanto los estudiantes como sus acudientes deben cumplir con los requisitos establecidos.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) está realizando el segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) del 2025 a estudiantes de primaria, premedia y media en algunas provincias del país.

IFARHU detalla por qué algunos estudiantes podrían perder el PASE-U

El IFARHU ha informado las causas por las cuales algunos estudiantes podrían ver suspendido el beneficio del PASE-U:

-Incumplimiento de la asistencia legalmente establecida en la norma de planteles educativos para: primaria, premedia y media, de acuerdo con lo requerido para cada asignatura.

-Expulsión del estudiante.

-No hacer uso adecuado de la asignación otorgada por el programa.

-Presentar o utilizar documentos falsificados o adulterados, con la finalidad de optar por la asignación del programa.

-La no asistencia del acudiente o tutor legal del estudiante, a las reuniones de seguimiento académico y de conducta con los maestros y tutores, según el calendario del centro educativo.

-Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.

-Trasladarse a un centro educativo particular que no cumpla con los requerimientos establecidos en la ley.

-Por renuncia del acudiente o tutor legal del estudiante de manera expresa.