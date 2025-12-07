Pasajeros improvisan rutas por tierra y con líneas locales ante la crisis de vuelos en Venezuela

Pasajeros en Venezuela han tenido que improvisar viajes por tierra y en vuelos locales -cumpliendo hasta cinco trayectos-, para llegar a zonas fronterizas desde donde cruzan hacia Colombia, en busca de conexiones aéreas ante la suspensión de itinerarios por parte aerolíneas internacionales. En el estado Táchira (oeste), fronterizo con Colombia, los aeropuertos General Cipriano Castro, ubicado en San Antonio del Táchira, y Mayor Buenaventura Vivas Guerrero, en la parroquia de Santo Domingo, se han convertido en el punto de llegada de viajeros de paso hacia la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta. Uno de estos pasajeros era José Castro, quien refirió a EFE que comenzó su periplo en el estado insular de Nueva Esparta, desde donde voló hacia Caracas. Allí, tomó otro avión con rumbo a San Antonio del Táchira para atravesar por tierra hasta Cúcuta, donde tenía previsto abordar un vuelo a Bogotá y desde ahí a su destino final: Madrid. Castro dijo que compró por 900 euros el billete hacia España, una decisión a la que han recurrido numerosos pasajeros que quedaron varados luego de que 12 aerolíneas cancelaran en las últimas dos semanas sus itinerarios hacia y desde Venezuela a raíz de la advertencia de las autoridades estadounidenses del peligro de sobrevolar el país y el sur del Caribe, en pleno despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas del país suramericano.

La cascada de cancelaciones ha dejado a Venezuela momentáneamente sin compañías internacionales que ofrezcan viajes. Durante su trayecto, este viajero sorteó el cierre del principal cruce por tierra entre ambos países, el Puente Internacional Simón Bolívar, debido a una protesta de familiares de colombianos detenidos en Venezuela, quienes se encadenaron y cerraron el tránsito peatonal y vehicular por ese paso fronterizo para exigir respuestas a los casos de sus parientes. Castro tuvo que tomar un taxi hasta otro puente, conocido como ‘Tienditas’, a unos 10 kilómetros del Simón Bolívar, para continuar hacia suelo colombiano. En ‘Tienditas’ se encontraban José y Paola, esposos venezolanos, quienes llegaron a la frontera desde el estado Miranda (norte), vecino a Caracas. Viajaban rumbo a Cúcuta para llegar a la ciudad de Medellín -en el oeste de Colombia-, un trayecto que hacían por primera vez y que les costó alrededor de 540 dólares. “Intenté buscar vuelos directos desde Caracas hasta Medellín y no conseguí. Me tuve que venir a la frontera. Es un poco más engorroso, es más tiempo y uno se desgasta más”, reconoció José a EFE.