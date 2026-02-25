Asamblea fija plazo de 15 días para comparecencia de ministros citados

En una extensa y agitada jornada de trabajo, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional avanzó en la discusión de reformas clave al Reglamento Orgánico del Régimen Interno.

Aunque la sesión se vio empañada por la falta de quórum al final de la tarde, se lograron consensos importantes en temas de transparencia parlamentaria y el control hacia el Órgano Ejecutivo.

El eje del debate giró en torno a tres temas: la evaluación de altos cargos, la fiscalización al Órgano Ejecutivo y el rol de los diputados suplentes.

Uno de los cambios centrales recayó sobre el artículo 211, que regula la sustentación de designaciones como magistrados del Tribunal Electoral y el Defensor del Pueblo.

El diputado por el Partido Panemeñista, José Luis Varela cuestionó el límite anterior de tres minutos para sustentar estos nombramientos y lo calificó como insuficiente para cargos de alta responsabilidad. Tras la discusión, la comisión aprobó ampliar el tiempo a 30 minutos.

Con esta modificación, los comisionados buscan dar mayor profundidad al análisis de perfiles y reforzar la transparencia del proceso ante la ciudadanía.

El artículo 215 concentró el mayor intercambio político. Varios diputados señalaron dificultades para lograr la comparecencia de ministros y directores de entidades públicas cuando son citados al pleno.

El diputado Benicio Robinson afirmó que la falta de asistencia de algunos funcionarios afecta la imagen del Legislativo. En respuesta, la comisión aprobó que todo funcionario citado deberá comparecer en un plazo no mayor de 15 días hábiles desde la notificación.

La reforma también establece que la comparecencia no concluirá hasta que el funcionario responda las preguntas formuladas por los diputados interesados.

Sin embargo, propuestas más estrictas no prosperaron. El diputado Manuel Chen planteó un procedimiento más riguroso para el voto de censura, mientras que la diputada Alexandra Brenes propuso que los ministros censurados pusieran su cargo a disposición. Algunos comisionados consideraron que estas iniciativas podían generar roces entre órganos del Estado.

El artículo 224 abrió una discusión jurídica sobre el rol de los diputados suplentes. La propuesta aprobada permite que el suplente asuma funciones mediante notificación, sin necesidad de tramitar una licencia formal del principal.

El objetivo es agilizar su participación en comisiones cuando el diputado principal no asiste. No obstante, la diputada Yamirelis Chón advirtió posibles conflictos con la Constitución, al recordar que un suplente no puede ejercer el cargo y mantener simultáneamente un empleo público remunerado.

El debate reflejó diferencias sobre el alcance de la figura del suplente y sobre la prioridad que debe tener la función legislativa frente a otras actividades laborales.

En materia de transparencia, la comisión rechazó propuestas para publicar de forma detallada los presupuestos de las fracciones parlamentarias y para digitalizar información relacionada con la Cuenta General del Tesoro.

La sesión concluyó a las 7:05 p.m. por falta de quórum, lo que impidió votar 19 artículos restantes del bloque de reformas. La presidenta de la comisión, Dana Castañeda, convocó a una nueva reunión para continuar la discusión.