Juicio Odebrecht: Solicitudes de absolución y el inicio de los alegatos de la defensa

El Ministerio Público concluyó este miércoles 25 de febrero con sus alegatos en el juicio Odebrecht. Para la mayoría de los más de 20 imputados, solicitó una condena por blanqueo de capitales. Sin embargo, pidió la absolución de cinco personas.Se trata de la expareja sentimental del expresidente Martinelli, Aurora Muradás; la abogada de la firma Rosas &amp; Rosas, Rosa Mari Molino; el empresario Navin Bhakta; la hija de Jaime Lasso y beneficiaria de sociedades vinculadas al caso, Michelle Lasso; y el abogado de Andorra, Francesc Pérez Giménez.El abogado querellante Carlos Antúnez, en representación del Ministerio de Seguridad, también pidió la absolución de varios imputados, aunque su lista fue un poco diferente. La parte querellante pidió a la jueza Baloisa Marquínez que absolviera al banquero Juan Antonio Niño Pulgar, al abogado Jaume Pamies Dolades, así como a Aurora Muradás, Navin Bhakta, Michelle Lasso y Rosa Mari Molino.Será la jueza Baloisa Marquínez quien decidirá quiénes serán absueltos de los cargos de blanqueo de capital y quiénes condenados.