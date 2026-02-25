Meduca con la más baja ejecución presupuestaria en inversión, según el MEF

El Ministerio de Educación (Meduca) no solo fue la entidad del gobierno central con menor ejecución de su presupuesto en inversión, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con apenas un 17.2%, sino que además transfirió $436.8 millones de su presupuesto lo que genera cuestionamientos ante posibles necesidades desatendidas de cara al inicio de clases.

El reporte del MEF detalla que por ley el Meduca tenía un presupuesto para gastos de inversión de $1.652,27 millones pero el modificado para este renglón quedó en $1.215,9 millones, es decir $436,8 millones que el ministerio transfirió a otras entidades.

Además, de esos $1,215.9 millones, apenas ejecutó $209 millones al 31 de diciembre pasado.

El detalle de la Dirección de Presupuesto de la Nación del MEF, empero, no precisa a qué entidades o qué ocurrió con la diferencia de esos $436,8 millones ni de qué manera se ejecutaron esos fondos. La Estrella de Panamá lo consultó al Meduca pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

La ‘caja menuda’ del gobierno

Desde la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional el diputado Betserai Richard de la bancada independiente Seguimos, confirmó a este diario que se efectuaron una serie de traslados de partidas a los que se opuso.

“Denunciamos desde la Comisión de Presupuesto que se utilizaba al Meduca, desde el punto de vista presupuestario, como una caja menuda que alimentaba al resto de las instituciones”.

Al cuestionamiento se le suman las deficiencias estructurales existentes, “mientras hace falta plata para mejorar la educación”, dijo Richards a este diario.

Precisamente, el próximo lunes 2 de marzo se inicia el año lectivo para 876,605 estudiantes del país de los cuales 84% son de escuelas oficiales, y hay unos 13 centros que no están listos, según el Meduca.

Pero serían más, el dirigente magisterial Fernando Ábrego, rebatió que el 99.5% de los planteles se encuentren preparados para recibir a los estudiantes, tal como señala el ministerio.

Añadió que son muchas las escuelas que tienen problemas, precisamente por no ejecutar el presupuesto de inversión, sin contar con las que iniciarán la jornada sin tener agua potable, electricidad o laboratorios incompletos.

“Sabemos de las grandes necesidades que tienen las 16 regiones educativas, y esa es la parte que no encaja por qué ante tantas necesidades en cuanto a equipamientos, laboratorios, etcétera no se ejecuta el dinero”, dijo Ábrego de la Asociación de Profesores (Asoprof).

“Pareciera ser que el Meduca se está convirtiendo en la caja menuda de los demás ministerios”, coincidió Ábrego y resaltó que se requiere de presupuesto para la construcción de internados y así evitar la muerte de los estudiantes por cruzar los ríos para acudir a sus centros escolares en zonas de difícil acceso.

A su juicio, esta práctica de baja ejecución es “la política que adopta de manera dolosa para que se justifique reducir el 7% del Producto Interno Bruto que se debe destinar al sector”, acotó el docente.

Este medio consultó al Meduca respecto a los motivos de la baja ejecución presupuestaria y a pesar de que el viceministro administrativo, Roberto Sevillano, prometió que la entidad contestaría, no se obtuvo respuesta.