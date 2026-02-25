Impugnación frena contrato de basura en la capital

El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas suspendió el proceso de licitación pública para la recolección de basura en el distrito de Panamá, valorado en $140 millones y con una vigencia prevista de 84 meses.

La decisión surge tras admitir un recurso de impugnación contra la declaratoria desierta de uno de los renglones del contrato, lo que activa el efecto suspensivo y detiene la adjudicación hasta que exista un fallo definitivo.

El proceso corresponde a la Licitación por Mejor Valor No. 2025-2-98-0-08-LV-006922, convocada por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para reorganizar el servicio de recolección en distintas zonas del distrito capital, bajo un esquema de contratación a siete años.

Mediante la Resolución No. AG-07-2026, fechada el 9 de febrero, la AAUD adoptó tres decisiones clave: adjudicó la Zona 2 al Consorcio Istmo Green Panamá por $ 46,3 millones. Además, se adjudicó la Zona 3 al Consorcio Aseo Total por $39,3 millones. También declaró desierta la Zona 4, al determinar que las propuestas recibidas no cumplían con los requisitos técnicos y administrativos obligatorios.

La zona 4 que incluye corregimientos del este como Juan Díaz, Tocumen, Pacora y 24 de Diciembre, es la zona de mayor generación de basura, con más de 460 toneladas diarias.

La declaratoria desierta del tercer renglón desencadenó la controversia que hoy mantiene en pausa todo el proceso.

El Consorcio Istmo Green Panamá presentó un recurso de impugnación contra la decisión vinculada a la Zona 4 y consignó una fianza de B/. 4,372,470.00, equivalente al 10% del precio de referencia de ese renglón, como exige la normativa de contrataciones públicas.

A través de la Resolución N.° 018-2026/TACP, del 23 de febrero, la magistrada ponente Kathia Lee Duque admitió el recurso y otorgó el efecto suspensivo. Esta figura jurídica deja sin ejecución temporal el acto administrativo impugnado mientras el Tribunal analiza el fondo del caso.

En términos prácticos, la adjudicación no puede formalizarse ni perfeccionarse hasta que el Tribunal emita una decisión.

El Tribunal concedió traslado a la AAUD para que remita un informe de conducta y el expediente administrativo en un plazo de tres días hábiles. También abrió un término común de tres días para que terceros interesados comparezcan mediante abogado y presenten alegaciones.