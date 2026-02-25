Tres bancos sudamericanos evalúan abrir operaciones en Panamá, adelantó la SBP

El Centro Bancario Internacional de Panamá suma nuevas señales de expansión. Al menos tres bancos sudamericanos se encuentran evaluando abrir operaciones en el país, confirmó a este medio el superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, al abordar las perspectivas del sector financiero.

“Hemos tenido ahora bancos de Suramérica; hay como tres bancos de Suramérica que están queriendo abrir operaciones en Panamá. De tal forma que es algo muy positivo para el sector”, afirmó el superintendente.

Sin precisar de qué bancos se trata, el funcionario adelantó que los acercamientos ya se han formalizado y forman parte de procesos regulatorios habituales dentro de la industria financiera.

“Yo tengo tres grupos suramericanos que ya me dijeron: queremos abrir operaciones en Panamá. Esto es un proceso”, explicó.

Actualmente, el sistema bancario panameño está integrado por 63 bancos, consolidándose como una de las plazas financieras más relevantes de América Latina.

El interés de nuevas entidades ocurre mientras Panamá permanece en listas fiscales de la Unión Europea. No obstante, el regulador aclaró que esta condición no ha tenido impacto directo en la actividad bancaria ni en las tasas de interés. “No está afectando en la parte de las tasas de interés para nada”, sostuvo.

Ayón Wong destacó que el país mantiene el grado de inversión, factor clave para la confianza internacional y para sostener costos financieros competitivos.“La gente no entiende que ese grado de inversión mantiene las tasas relativamente; las más bajas de Latinoamérica las tiene Panamá”.

Según explicó, los bancos corresponsales internacionales valoran especialmente la estabilidad del país y la calidad de su supervisión bancaria.“Cada vez los grupos regionales deciden que Panamá sea su supervisor de origen; eso les da confianza a los corresponsales”.

El superintendente subrayó que Panamá funciona como plataforma financiera regional, lo que explica el constante flujo de capitales hacia el país. Indicó además que Colombia continúa siendo el principal origen de depositantes dentro del sistema bancario local.

El interés internacional no se limita a Sudamérica. Durante el proceso de venta de Banistmo, un importante grupo europeo también evaluó ingresar al mercado, mientras que recientemente se concretó la entrada del banco español BBVA, reforzando la presencia global en la plaza financiera.

Salida de listas fiscales podría acelerar inversiones

Ayón Wong anticipó que la salida de Panamá de la lista europea podría acelerar aún más estas inversiones.“Cuando ya salgamos, el flujo de inversión europea que no está llegando va a comenzar a llegar muy fuerte a Panamá”, afirmó.

El regulador también destacó cambios recientes en el comportamiento financiero del sistema. Según explicó, los bancos han comenzado a renovar depósitos a plazo con rendimientos menores debido a mayor liquidez.

“Antes se manejaban tasas de 5 %, ahora los bancos hablan de 4 %, a veces de 3.75 o 4.25, y ya el 5 % no es tan fácil como se hacía hace 10 meses”.

Las perspectivas para 2026 apuntan a un crecimiento sostenido del sector bancario, impulsado por nuevos participantes y condiciones financieras estables.

Consultado por los medios sobre posibles efectos derivados de la reacción de China en torno al caso de los puertos, el superintendente descartó repercusiones para el sistema financiero.

“No, para nada, porque es un centro bancario regional”, indicó, señalando que los bancos chinos establecidos en Panamá operan principalmente financiando actividades corporativas en América Latina desde el país.

La posible llegada de tres bancos sudamericanos confirma la vigencia de Panamá como punto estratégico para operaciones financieras regionales. Con estabilidad macroeconómica, supervisión sólida y tasas competitivas, el país continúa posicionándose como uno de los centros bancarios más atractivos de la región.