Agencia EFE
  • 02/12/2025 14:32
Videos

Video: El papa rezó en la zona cero de la explosión del puerto de Beirut y consoló a las familias

Beirut
papa León XIV
El papa León XIV rezó este martes en la zona cero de la explosión del puerto de Beirut y consoló a algunas de las familias que llevaban consigo las fotos de sus seres queridos que murieron en esa tragedia
