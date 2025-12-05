Tapeo y flamenco, puro sabor de España

En Cali, Claudia y Enrique tuvieron a su hija, Candela, a la que llaman un milagro que ha alegrado sus vidas. Y por Candela, en busca de un ambiente más tranquilo decidieron mirar otras plazas. Cuando conocieron Panamá, les encantó. Y decidieron establecer el segundo Casa Ibérica en el área de Costa del Este. Su apertura se dio recientemente con una serie de eventos en el que participaron periodistas, influencers en invitados especiales. Casa Ibérica está ubicada en el piso 4 de Panama Design Center (PDC). Su puerta de entrada nos deja ver un largo pasillo muy bien iluminado y cuya ambientación nos lleva a otros lugares. Desembocamos en el salón principal, acogedor, con largas mesas preparadas para la ocasión, pero que en otras circunstancias acogen a dos, cuatro o seis comensales. La vista es inmejorable, sobre todo en las fiestas de fin de año cuando se lucen en todos los edificios luces y decoraciones navideñas. Justo frente al ventanal principal, observamos un tablao dispuesto para un buen espectáculo.