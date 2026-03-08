La polémica por el cabello afro en las escuelas reabre el debate sobre la discriminación

En este sentido, la vicepresidenta de la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá (Samaap) Verónica Forte se preguntó por qué cada vez que inicia el año escolar, el foco está situado en el cabello corto de los estudiantes y no en asuntos vitales para la educación nacional como la óptima infraestructura de los centros educativos y la habilitación de un pénsum académico responsable de crear al futuro profesional que necesita el país.En conversación con este medio, Forte señaló que el cabello afro tiene su contexto histórico. 'El cabello fue una herramienta de nuestros ancestros para que pudiesen utilizarlo como vía de trazo para establecer, a modo de mapa, un camino con el cual escaparse de la esclavitud en la que estaban sumergidos desde que los sacaron de su tierra natal África', apuntó.Forte, en esta línea, cuestionó que se diga que el cabello afro es 'insalubre'. 'Se le está diciendo a un grupo étnico que su cabello natural es insalubre. (...) El cabello natural de los afro hay que mantenerlo, hay que lavarlo, y hay que utilizar productos especiales que no son baratos para poder mantenerlo. (...) Entonces, yo siento que un poquito de historia sería importante para que las personas puedan entender qué es el cabello afro, el cual tiene diferentes texturas, ya sea ondulado, con rizos o lacio', explicó la vicepresidenta de Samaap, quien abogó por un trabajo en conjunto con el MEDUCA y los colegios para encontrar un entendimiento. Esto con el fin de que el cabello afro no sea un pretexto para denegar el derecho del estudiante a la educación y, no menos importante, que no sufran de problemas de autoestima.'¿Cómo se pueden concentrar si cuando ellos apenas entran a la escuela se les amenaza con impedirles la entrada al colegio? (...) Esto de cortarle el cabello al negro, al afro, viene del tiempo de la esclavitud. Para quitarles la identidad, los amos les quitaban todo el cabello, tanto a las mujeres como a los hombres, para quitarles su identidad y su autoestima. A los afrodescendientes nos trataban como gente indeseable que no tenía alma ni espíritu. Nos consideraban una cosa más, como un objeto que se podía vender. Entonces, de ahí viene la rapadera del cabello. El que quiere tener el cabello rapado, está bien. El que quiere tener su cabello alisado, está bien. El que quiere tener su cabello afro, también debería poder lucirlo. El foco de las escuelas debería estar en la educación', apostilló.Por su parte, Mavisf Gómez de la Red de Jóvenes Afropanameños deploró que algunos centros educativos exijan la 'certificación afro' para que los estudiantes puedan lucir su cabello natural, lo cual puede catalizar la sensación de inseguridad que podrían experimentar. 'Desde una perspectiva de la psicología del desarrollo y de la identidad, exigirle a un padre de familia que su hijo o hija, ya sea niño o adolescente, certifique su afrodescendencia para poder llevar su cabello natural, su afro, el que todos conocemos, o trenzas, puede tener implicaciones importantes en la construcción de la identidad y del bienestar emocional', aseguró Gómez, quien es psicóloga de profesión.Resaltando cómo podría afectar esta circunstancia a la salud mental de los estudiantes, Gómez evocó su experiencia personal. 'Este tema puntual yo lo viví, recuerdo haber tenido una maestra que tomó mis dos rulos de adelante, me los jaló fuerte y me dice, ‘Yo no quiero que tú vengas más con estos rulos en la parte de adelante.’ Yo estaba en sexto grado y yo me acuerdo que, desde sexto grado hasta cuarto año de la escuela porque nos íbamos a tomar una foto, yo no soltaba mi cabello, me ponía químicos ... Hacía muchas cosas para no tener rulos porque me decían que mi cabello era feo. Eso me generó a mí un trauma y me hizo sentir que era fea por tener esos rulos', dijo.Ahora, teniendo su propia experiencia como brújula, Gómez busca que otros niños y adolescentes no pasen por lo mismo.