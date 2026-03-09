Laporta revela su verdad: El motivo real por el que Messi rechazó volver al Barça en 2023

El expresidente del Barcelona y candidato a la reelección, Joan Laporta, aseguró que Lionel Messi no fichó por el Barcelona en 2023 porque regresar al club azulgrana comportaba “mucha presión” para él, y que el futbolista argentino prefirió aceptar la oferta del Inter de Miami. “A Messi no se le pudo renovar por una cuestión básicamente económica. En 2023 viene Xavi (Hernández), que ha hablado con Messi y quiere volver. Preparamos el contrato, lo enviamos a Jorge Messi (su padre) a mediados de marzo, y en mayo viene a mi casa y me dice que no puede ser, porque aquí hay mucha presión, que en Arabia le ofrecían un gran contrato y prefería ir a Miami. Le dije que respetaba decisión”, ha afirmado. Laporta ha respondido así a las declaraciones del exjugador y exentrenador del Barcelona durante el primer tramo de su mandato, Xavi Hernández, quien aseguró en una entrevista a La Vanguardia que fue el expresidente quien “tiró atrás” la incorporación porque “no quería una guerra con él”.

El candidato a la reelección ha afirmado que, durante el primer debate electoral contra Víctor Font, que estas palabras de Xavi le han “dolido y sorprendido”, si bien ha comentado que “los hechos le dan tranquilidad”, puesto que han demostrado que hizo “lo que tenía que hacer”. “Entiendo que esté dolido porque, con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana”, ha añadido Laporta, quien ha lamentado que el entrenador de Terrassa se haya “dejado utilizar” por Font, a quien ha dado apoyo públicamente, y ha acusado a su oponente en los comicios de “ensuciar la campaña”. Además, el expresidente ha defendido el papel dentro del club de su excuñado Alejandro Echevarría, quien carece de un cargo oficial: “Es de mi máxima confianza, sobre todo en lo relativo a LaLiga y la Federación. Tiene sintonía con Deco, se preocupa por la estabilidad del vestuario. Tiene una gran capacidad para resolver problemas”.