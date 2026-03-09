Laporta revela su verdad: El motivo real por el que Messi rechazó volver al Barça en 2023

El candidato a la reelección ha afirmado que, durante el primer debate electoral contra Víctor Font, que estas palabras de Xavi le han 'dolido y sorprendido', si bien ha comentado que 'los hechos le dan tranquilidad', puesto que han demostrado que hizo 'lo que tenía que hacer'.'Entiendo que esté dolido porque, con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana', ha añadido Laporta, quien ha lamentado que el entrenador de Terrassa se haya 'dejado utilizar' por Font, a quien ha dado apoyo públicamente, y ha acusado a su oponente en los comicios de 'ensuciar la campaña'.Además, el expresidente ha defendido el papel dentro del club de su excuñado Alejandro Echevarría, quien carece de un cargo oficial: 'Es de mi máxima confianza, sobre todo en lo relativo a LaLiga y la Federación. Tiene sintonía con Deco, se preocupa por la estabilidad del vestuario. Tiene una gran capacidad para resolver problemas'.