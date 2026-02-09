Joan Laporta renuncia a la presidencia del Barcelona: Rafa Yuste toma el mando

Educado, discreto y de trato afable, el socio 9.977 ha sido durante esta legislatura el directivo responsable de la parcela deportiva. Y lo había sido también entre 2008 y 2010, al final del último mandato de Laporta en su primera etapa al frente del Barça.

Le acompañarán en esta junta directiva Josep Cubells como vicepresidente y secretario; Alfons Castro, como tesorero; y Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé y Sisco Pujol. Los otros nueve directivos, junto al propio Laporta, han dimitido este lunes.

A Yuste le ha encomendado Laporta la gestión ordinaria del club durante los próximos cinco meses, convencido de que ese será el tiempo que tardará en regresar al Barça para acabar su obra.

Rafael Yuste i Abel (Barcelona, 1962), hasta ahora vicepresidente primero y amigo fiel de Joan Laporta, al que conoce desde su etapa en el colegio de Los Maristas, dirigirá el FC Barcelona de forma interina hasta el próximo 1 de julio, fecha en la que el nuevo presidente elegido en las urnas tomará posesión del cargo.

Rafa Yuste no llegó a formar parte de la candidatura ganadora de Laporta en 2003, pero acudió a la llamada de su amigo tras la dimisión de Sandro Rosell, entonces vicepresidente deportivo, Josep Maria Bartomeu, directivo responsable las secciones, y otros tres directivos más -Jordi Moix, Jordi Monés y Xavier Faus-, en lo que provocó la primera crisis institucional de su primer mandato en 2005.

Sí que formó parte del equipo de campaña a la presidencia de 2015, el intento fallido de Laporta por recuperar el mando del club y que acabó con una contundente victoria de Bartomeu en las urnas. Y también acompañó a su amigo en las elecciones de 2021 que sí ganaron con autoridad a Víctor Font.

Desde entonces, Yuste se ha mantenido leal a su presidente. Aunque su futuro en el Barça como vicepresidente deportivo se vio comprometido con la destitución de Xavi Hernández como entrenador del primer equipo al final de la temporada 2023-24.

Y es que el empresario barcelonés, amigo personal de Xavi, había defendido su continuidad en el banquillo del conjunto azulgrana. Debilitado en el cargo, incluso llegó a plantearse aceptar una oferta el pasado verano para ser el nuevo director general del Al-Nassr, el club de Arabia Saudí en el que juega Cristiano Ronaldo.

Pero la vinculación de Rafa Yuste con Laporta va mucho más allá del FC Barcelona. Socio fundador de AQIPA Iberia, empresa filial de AQIPA GMBH Austria, dedicada a la electrónica de consumo, también es consultor especializado en comercio internacional. Y, como hombre confianza del presidente saliente, ha compartido con él algunos proyectos empresariales.

Uno de ellos está vinculado al desaparecido Reus Deportiu a través de la mercantil Core Store SL, de la que eran socios junto al exdirector general del Barça, Joan Oliver, y el exvicepresidente económico, Xavier Sala i Martín, y que tiene dos investigaciones abiertas: una de la Agencia Tributaria y otra de un juzgado de Instrucción de Barcelona por presunta estafa.

Criado en el barrio del Fort Pienc, todavía se le puede ver algunas mañanas en el gimnasio de la Estación del Norte haciendo ejercicios de fuerza vestido con alguna prenda del Barça.

A partir de hoy, Rafa Yuste tendrá el privilegio de dirigir el club de su vida, aunque solo sea de forma interina y durante 142 días.