Embajador de Estados Unidos aclara avances y requisitos del proceso de visas para panameños

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, confirmó que ambos países iniciaron formalmente una mesa de trabajo para evaluar la posible incorporación de Panamá al programa Visa Waiver, un proceso que —según explicó— está directamente vinculado a estándares de seguridad nacional.

En declaraciones a medios de comunicación, Cabrera aclaró que el Visa Waiver no debe interpretarse como un beneficio automático ni una facilidad administrativa, sino como una herramienta estratégica para el control y la prevención de riesgos.

“Para nosotros no es un tema de comodidad, es un tema de seguridad. Es una herramienta de seguridad”, subrayó.

El embajador detalló que la mesa técnica ya instalada incluye a distintas entidades del Estado panameño, como autoridades migratorias, aduaneras y aeroportuarias, cada una con responsabilidades específicas dentro del proceso.

“Lo más importante es que ya tenemos una mesa de trabajo, donde cada institución tiene tareas concretas que cumplir”, explicó.

Cabrera señaló que los requisitos del programa están establecidos por ley en Estados Unidos y no dependen de decisiones discrecionales de funcionarios individuales.

“Hay cosas que no están a mi discreción ni a la de nadie. Son estándares que se tienen que cumplir”, afirmó.

El diplomático recordó que la creación de esta mesa de trabajo fue acordada tras reuniones de alto nivel entre ambos gobiernos, incluyendo el encuentro del canciller panameño con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington.

Finalmente, Cabrera reiteró que la relación bilateral entre Panamá y Estados Unidos atraviesa un momento de fortalecimiento y cooperación sostenida, con avances tanto en materia migratoria como en seguridad regional.