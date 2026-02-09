Gobierno inicia recompra de deuda externa para aliviar carga de intereses

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó este lunes 9 de febrero, el inicio de una operación para recomprar parte de la deuda que el país mantiene en bonos internacionales, en un esfuerzo por fortalecer el manejo responsable de las finanzas públicas.

Según explicó la entidad, la recompra forma parte de una estrategia integral orientada a reducir el pago de intereses a lo largo del tiempo, disminuir el saldo total de la deuda pública y ordenar de manera más eficiente los compromisos y vencimientos financieros del Estado.

La operación se realizará con recursos provenientes de una posible emisión de nuevos bonos internacionales, con plazos aproximados de 8 y 12 años, sujeta a las condiciones del mercado al momento del cierre de la transacción.

El MEF destacó que esta medida permitirá una mejor administración de la deuda existente, al tiempo que contribuirá a fortalecer la estabilidad fiscal y económica del país.

La reestructuración del perfil de la deuda busca generar un impacto positivo no solo en las finanzas públicas, sino también en el entorno económico general.

De acuerdo con la institución, el objetivo final es reducir las tasas de interés tanto en el sector público como en el privado, atraer mayor inversión local y extranjera y crear condiciones favorables para la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de la población.