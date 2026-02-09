Empresarios proponen reformas electorales para fortalecer la democracia en Panamá

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) se pronunció este 9 de febrero sobre el funcionamiento del sistema electoral panameño, destacando su eficacia desde el retorno a la democracia y proponiendo ajustes orientados a reforzar la transparencia, la equidad y la participación ciudadana.

A través de un comunicado titulado “Democracia y sistema electoral”, el gremio empresarial señaló que el país ha contado con un mecanismo confiable para la transmisión de resultados electorales, permitiendo conocer rápidamente a los ganadores sin mayores conflictos. Para el organismo, la alternancia en el poder evidencia la independencia del sistema y constituye una garantía para el Estado de derecho.

El CoNEP valoró además el trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), a la que calificó como un espacio de participación ciudadana que permite proponer mejoras legales tras cada proceso electoral.

Entre sus planteamientos, el gremio abogó por normas que amplíen la participación y garanticen igualdad de condiciones entre los aspirantes, incluyendo los candidatos por libre postulación. También pidió fortalecer la fiscalización del origen de los fondos de campaña para asegurar que los cargos de elección popular reflejen la voluntad de las mayorías.

Asimismo, propuso que los partidos políticos se reformen para consolidarse como corrientes reales de opinión y no como estructuras dominadas por intereses particulares. En esa línea, consideró que el llamado sistema de “plancha” no debe ser una obligación determinante y defendió el voto selectivo en circuitos plurinominales para que el elector pueda escoger a los candidatos de su preferencia sin importar su afiliación.

El CoNEP reiteró que respaldará cambios que fortalezcan la democracia panameña, al considerar que su estabilidad depende de un sistema electoral transparente, equitativo y representativo.