Localizan a 18 desaparecidos en Panamá; entre ellos menores bajo Alerta Amber

La Procuraduría General de la Nación (PGN), en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ)y fiscalías regionales, confirmar la localización de 18 personas que se mantenían reportadas como desaparecidas en distintos puntos del país.

Entre los hallazgos destacan varios menores de edad que mantenían activa la Alerta Amber.

Los operativos, realizados entre el 6 y el 8 de febrero de 2026, permitieron ubicar a ciudadanos en provincias como Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos y Herrera.

Viernes 6 de febrero de 2026

Durante esta jornada se ubicaron a 6 personas:

Chiriquí: Una menor de 15 años (Alerta Amber) y un adulto de 42 años.

Panamá: Tres menores de 13, 16 y 17 años (todas con Alerta Amber) y un adulto de 71 años.