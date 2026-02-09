Localizan a 18 desaparecidos en Panamá; entre ellos menores bajo Alerta Amber

La <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/informacion-util/procuraduria-localiza-a-11-menores-reportados-como-desaparecidos-FN18370432" target="_blank">Procuraduría General de la Nación (PGN)</a></b>, en conjunto con la <b>Dirección de Investigación Judicial (DIJ)</b>y fiscalías regionales, confirmar la localización de 18 personas que se mantenían reportadas como desaparecidas en distintos puntos del país.Entre los hallazgos destacan varios menores de edad que mantenían activa la <b>Alerta Amber</b>.Los operativos, realizados entre el 6 y el 8 de febrero de 2026, permitieron ubicar a ciudadanos en provincias como Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos y Herrera.<b>Viernes 6 de febrero de 2026</b>Durante esta jornada se ubicaron a 6 personas:Chiriquí: Una menor de 15 años (Alerta Amber) y un adulto de 42 años.Panamá: Tres menores de 13, 16 y 17 años (todas con Alerta Amber) y un adulto de 71 años.