Localizan a 18 desaparecidos en Panamá; entre ellos menores bajo Alerta Amber

Entre los hallazgos destacan varios menores de edad que mantenían activa la Alerta Amber.
Por
Laura Chang
  • 09/02/2026 17:28
Los operativos, realizados entre el 6 y el 8 de febrero de 2026, permitieron ubicar a ciudadanos en provincias como Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos y Herrera.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ)y fiscalías regionales, confirmar la localización de 18 personas que se mantenían reportadas como desaparecidas en distintos puntos del país.

Entre los hallazgos destacan varios menores de edad que mantenían activa la Alerta Amber.

Los operativos, realizados entre el 6 y el 8 de febrero de 2026, permitieron ubicar a ciudadanos en provincias como Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos y Herrera.

Viernes 6 de febrero de 2026

Durante esta jornada se ubicaron a 6 personas:

Chiriquí: Una menor de 15 años (Alerta Amber) y un adulto de 42 años.

Panamá: Tres menores de 13, 16 y 17 años (todas con Alerta Amber) y un adulto de 71 años.

Sábado 7 de febrero de 2026

Se reportó la recuperación de 4 menores de edad:

Panamá: Un joven de 15 años y una adolescente de 15 años, ambos con Alerta Amber.

Panamá Oeste: Dos menores de 15 y 16 años, también bajo el sistema de Alerta Amber.

Domingo 8 de febrero de 2026

El día con mayor número de casos resueltos, sumando un total de 8 personas localizadas:

Panamá: Tres menores de 13, 16 y 16 años (Alerta Amber).

Panamá Oeste: Un joven de 15 años y una menor de 15 años (Alerta Amber).

Chiriquí: Una menor de 15 años (Alerta Ámbar).

Los Santos: Una menor de 10 años.

Herrera: Una mujer adulta de 24 años.

Importancia de la denuncia temprana

El éxito de estos operativos conjuntos entre la DIJ y las Fiscalías Regionales subraya la importancia de reportar las desapariciones de forma inmediata para activar los protocolos de búsqueda, especialmente en casos de menores de edad donde cada minuto cuenta.

Las autoridades instantáneas a la población a seguir las cuentas oficiales de la @PGN_PANAMA para mantenerse informados sobre las alertas vigentes y colaborar con cualquier información relevante.

