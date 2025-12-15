  1. Inicio
PANAMÁ

Procuraduría localiza a 11 menores reportados como desaparecidos

La Procuraduría General de la Nación logra ubicar a menores desaparecidos a nivel nacional
La Procuraduría General de la Nación logra ubicar a menores desaparecidos a nivel nacional Pexels / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/12/2025 10:58
La Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la PGN resolvió varios casos de menores desaparecidos durante el fin de semana.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, durante el fin de semana, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al Despacho del Procurador General de la Nación, logró localizar a varias personas que se encontraban reportadas como desaparecidas.

De acuerdo con la institución, en total fueron ubicados 11 menores de edad a nivel nacional, como resultado de las acciones de búsqueda y verificación realizadas por dicha unidad especializada.

Detalles de las personas localizadas

Sábado 13 de diciembre

Mujer menor de 15 años (Alerta Amber), provincia de Coclé

Hombre menor de edad 16 años (Alerta Amber), provincia de Panamá Oeste

Mujer menor de 1Mujer5 años (Alerta Amber), provincia de Panamá Oeste

Mujer menor de 17 años (Alerta Amber), provincia de Panamá Oeste

Mujer menor de 15 años (Alerta Amber), provincia de Panamá

Domingo 14 de diciembre

Mujer menor de 15 años (Alerta Amber) provincia de Darién

Hombre menor de 13 años, provincia de Chiriquí

Mujer menor de 17 años (Alerta Amber) provincia de Panamá Oeste

Mujer menor de 13 años (Alerta Amber) provincia de Panamá

Mujer menor de 14 años, provincia de Santiago

Mujer menor de 12 años, provincia de Santiago

