Procuraduría localiza a 11 menores reportados como desaparecidos

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, durante el fin de semana, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al Despacho del Procurador General de la Nación, logró localizar a varias personas que se encontraban reportadas como desaparecidas.

De acuerdo con la institución, en total fueron ubicados 11 menores de edad a nivel nacional, como resultado de las acciones de búsqueda y verificación realizadas por dicha unidad especializada.