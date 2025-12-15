Lanzan campaña nacional para la recolección de arbolitos de Navidad

En un esfuerzo coordinado, los municipios de Panamá, San Miguelito, Colón, Arraiján y La Chorrera unieron fuerzas con el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) lanzaron este lunes una campaña nacional de recolección y aprovechamiento de arbolitos de Navidad. Esta iniciativa busca impulsar la economía circular y la gestión responsable de residuos, alineándose con la agenda de sostenibilidad del Gobierno Nacional. La campaña cuenta con el apoyo crucial de la Cámara de Reciclaje de Panamá, empresas privadas y diversas ONG ambientales. El objetivo principal de la campaña es evitar que miles de arbolitos naturales terminen en calles, ríos o vertederos improvisados al finalizar la temporada, una práctica que contribuye a la contaminación, malos olores y riesgo de incendios. Para garantizar una disposición segura y ambientalmente responsable, se ha habilitado una amplia red de puntos de acopio oficiales en los cinco municipios participantes.

La ciudadanía podrá entregar sus arbolitos en los puntos designados durante un periodo específico: del 7 al 11 de enero de 2026. Los centros de acopio estarán ubicados en diferentes puntos. Por ejemplo, en Panamá estarán en áreas como la Cinta Costera (Calidonia), Atlapa (San Francisco), USMA (Bethania), Arena Roberto Durán (Juan Díaz), MiAMBIENTE Sede Central (Albrook) y Juntas Comunales de Don Bosco y Las Cumbres. Arraiján en el Bulevar de Westland Mall y Parque de Brisas del Golf. San Miguelito en el Jardín Omar Torrijos de Los Andes 2. La Chorrera en el Parque Libertador. Colón en el Paseo Marino y sede regional de Miambiente.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó el valor del trabajo en equipo para el beneficio ambiental del país. “Esta campaña demuestra que cuando municipios, instituciones y empresas trabajan de manera coordinada podemos convertir un residuo de temporada en un recurso útil para el país. Gracias al liderazgo de nuestros alcaldes metropolitanos y al apoyo de la AAUD, la empresa privada y la Cámara de Reciclaje de Panamá, vamos a recoger y disponer de forma adecuada de nuestros arbolitos de Navidad,” afirmó Navarro, quien invitó a la ciudadanía a sumarse activamente a la iniciativa. Por su parte, el administrador general de la AAUD, Ovil Moreno, ratificó el compromiso logístico de la entidad para buscar garantizar la correcta disposición. “Como cada temporada, nuestro equipo operativo desplegará personal, equipos y rutas especiales para movilizar los arbolitos entregados en los centros de acopio”, subrayó Moreno.