Lanzan campaña nacional para la recolección de arbolitos de Navidad

En un esfuerzo coordinado, los municipios de Panamá, San Miguelito, Colón, Arraiján y La Chorrera unieron fuerzas con el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) lanzaron este lunes una campaña nacional de recolección y aprovechamiento de arbolitos de Navidad.Esta iniciativa busca impulsar la economía circular y la gestión responsable de residuos, alineándose con la agenda de sostenibilidad del Gobierno Nacional. La campaña cuenta con el apoyo crucial de la Cámara de Reciclaje de Panamá, empresas privadas y diversas ONG ambientales.El objetivo principal de la campaña es evitar que miles de arbolitos naturales terminen en calles, ríos o vertederos improvisados al finalizar la temporada, una práctica que contribuye a la contaminación, malos olores y riesgo de incendios.Para garantizar una disposición segura y ambientalmente responsable, se ha habilitado una amplia red de puntos de acopio oficiales en los cinco municipios participantes.