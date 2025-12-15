Beca del Pase-U: estudiantes ya pueden hacer efectivo su primer y segundo pago

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, confirmó que la entidad realiza las coordinaciones con el Ministerio de Educación (Meduca) para efectuar el tercer pago del Pase-U a partir de enero de 2026.

El pago se realizará una vez concluya el año escolar y se consoliden las calificaciones finales de los estudiantes.

Godoy explicó que el desembolso está vinculado al reglamento del programa, que establece tres momentos para el pago: matrícula, asistencia y aprobación del grado escolar.

En ese sentido, precisó que el calendario del tercer pago dependerá del registro oficial de notas, proceso que podría tardar entre dos y tres semanas tras el cierre del periodo escolar, previsto para el 20 de diciembre.

De manera paralela, el Ifarhu avanza en el pago del primer y segundo trimestre a estudiantes que no pudieron hacerlo efectivo en su momento, debido a inconsistencias administrativas, errores en datos personales o situaciones excepcionales como huelgas y retrasos en los registros escolares.

Según cifras oficiales, entre 69 mil y 80 mil estudiantes se vieron afectados por estas situaciones y podrán acudir desde hoy a los puntos asignados a sus centros educativos, conforme a la programación establecida por la institución.

Godoy señaló que, antes de anunciar el calendario definitivo, el Ifarhu busca contar con la información completa para evitar retrasos y garantizar un proceso ordenado y transparente a nivel nacional.

El funcionario reiteró que los recursos del Pase-U deben destinarse a gastos relacionados con la educación, como útiles escolares, alimentación, transporte y medicamentos, y adelantó que la entidad trabaja en mecanismos que permitan una mayor trazabilidad del uso de los fondos.

Finalmente, recordó que el Ifarhu mantiene vigente una moratoria hasta el 30 de diciembre, que permite a beneficiarios con compromisos pendientes acceder a exoneraciones de hasta el 80 % en intereses moratorios.