Ministro Navarro sobre la mina: ‘este es un desastre heredado de gobiernos anteriores’

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, sostuvo que la situación de la mina representa un “grave problema ambiental y social” , heredado por administraciones anteriores, y recalcó que el Gobierno del presidente José Raúl Mulino está obligado a enfrentarlo de forma responsable y transparente.

“Esta no es la mina de Juan Carlos Navarro, es la mina que nos dejaron los gobiernos anteriores, con el hueco, la contaminación y la crisis social”, expresó el ministro, al señalar que el manejo inadecuado del proyecto generó un pasivo ambiental que hoy debe ser atendido por el Estado panameño.

Navarro advirtió que el hueco minero abierto continúa generando lixiviados que contaminan las aguas de la región, por lo que mantener la situación sin intervención representa un riesgo ambiental serio.

No obstante, indicó que ya se han tomado medidas para reducir el impacto, entre ellas la eliminación del concentrado de cobre que permanecía en el sitio y la exportación del material procesado.

“El problema se está enfrentando paso a paso. Se ha ordenado el sitio, se retiraron materiales peligrosos como el nitrato de amonio y se está avanzando de forma responsable”, explicó.

El ministro también defendió el proceso de auditoría ambiental que se desarrolla actualmente, al asegurar que se trata de una revisión integral que abarcará los 370 componentes exigidos por el Gobierno.

Según detalló, el cronograma contempla un segundo informe en enero, un tercer reporte preliminar y un informe final entre abril y mayo de 2026.

“Fue este gobierno, y fue el presidente Mulino, quien exigió una auditoría completa desde el primer día. Todo lo que se haga con la mina y con la auditoría será público”, enfatizó Navarro, al tiempo que pidió cautela frente a informaciones falsas o imprecisas sobre el proceso.

El titular de Ambiente reiteró que su posición frente al proyecto minero ha sido crítica desde hace décadas y sostuvo que la prioridad ahora es enfrentar el daño ambiental generado. “Este desastre lo heredamos, pero como panameños nos toca resolverlo”, concluyó.