Coronel, Eduardo Herrera: ‘Nunca hubo intención de derrocar a Endara y a Torrijos lo mataron’

Eduardo Herrera sostiene, al igual que De La Espriella, que el General no tenía apego por el dinero, pero su gente le encontraba salidas y formas para que pudiera ayudar. ¿Alguna vez oíste hablar de El Tarro?, preguntó Herrera. Le dije que no. Esa era una palabra simbólica para demostrar una especie de alcancía que la nutrían de las comisiones de los préstamos bancarios.En aquellos tiempos, argumenta Herrera, al agente o al funcionario que gestionaba préstamos para Panamá, la entidad bancaria lo compensaba con una comisión, ese dinero iba para El Tarro y de allí sacaba Torrijos lo que necesitaba para ayudar a la gente de tierra adentro. Comenta Herrera que una vez, cuando era jefe militar de la zona de Chiriquí, recibió un télex donde le anunciaban de un préstamo aprobado para Panamá. Pensó que se trataba de una equivocación, pero al día siguiente le reiteraron lo del préstamo que superaba los mil millones de dólares.Y frente a su no reacción y silencio, recibe una llamada del agente bancario. Dice, Eduardo Herrera, que ese financista pensaba que él era familiar del general Torrijos y que sería un contacto certero y eficaz para cerrar la operación.El militar aclaró que no era familiar y tampoco la persona que podía darle seguimiento a la transacción bancaria. En ese momento hizo del conocimiento a las autoridades superiores y de allí no supo más nada. En ese imaginario, como periodista, me pregunto ¿Cuántos millones llegaron a El Tarro? ¿Cuál fue el destino y quiénes los grandes beneficiarios?