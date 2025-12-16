  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Accidente de tránsito en el Puente de las Américas deja 28 heridos

El incidente se registró a las 7:35 a.m.
El incidente se registró a las 7:35 a.m. Cedida.
Por
Rayshel Flores
  • 16/12/2025 09:13
De acuerdo con el reporte preliminar, el personal de atención prehospitalaria clasificó a 26 pacientes en condición leve y dos en condición delicada

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en el Puente de las Américas, en dirección hacia el interior del país, dejó 28 personas lesionadas, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

El incidente se registró a las 7:35 a.m. y estuvo relacionado con la colisión entre dos buses tipo Coaster, uno de los cuales permanecía volcado sobre la vía, lo que provocó afectaciones al tráfico en el área.

De acuerdo con el reporte preliminar, el personal de atención prehospitalaria clasificó a 26 pacientes en condición leve y dos en condición delicada, quienes fueron atendidos y trasladados a centros médicos para su evaluación.

En el lugar se mantiene un operativo de atención y control encabezado por unidades de la Estación de Bomberos de Balboa, quienes realizan labores de aseguramiento del área y coordinación interinstitucional.

El choque se registró entre dos buses tipo coaster.
El choque se registró entre dos buses tipo coaster. Cedida.

Entre los recursos desplegados se encuentran el Vehículo de Extinción 294, la Ambulancia 1016, un Vehículo de Intervención Rápida del SUME y unidades de la Policía Nacional.

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por el sector y atender las indicaciones del personal de emergencia mientras continúan las labores en la zona.

VIDEOS
Lo Nuevo