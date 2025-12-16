Accidente de tránsito en el Puente de las Américas deja 28 heridos

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en el Puente de las Américas, en dirección hacia el interior del país, dejó 28 personas lesionadas, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

El incidente se registró a las 7:35 a.m. y estuvo relacionado con la colisión entre dos buses tipo Coaster, uno de los cuales permanecía volcado sobre la vía, lo que provocó afectaciones al tráfico en el área.

De acuerdo con el reporte preliminar, el personal de atención prehospitalaria clasificó a 26 pacientes en condición leve y dos en condición delicada, quienes fueron atendidos y trasladados a centros médicos para su evaluación.