Accidente de tránsito en el Puente de las Américas deja 28 heridos

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en el <b>Puente de las Américas</b>, en dirección hacia el interior del país, dejó <b>28 personas lesionadas</b>, según informó el <b><a href="/tag/-/meta/bomberos-de-panama">Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.</a></b>El incidente se registró a las <b>7:35 a.m.</b> y estuvo relacionado con la colisión entre <b>dos buses tipo Coaster</b>, uno de los cuales permanecía volcado sobre la vía, lo que provocó afectaciones al tráfico en el área.De acuerdo con el reporte preliminar, el personal de atención prehospitalaria clasificó a <b>26 pacientes en condición leve y dos en condición delicada</b>, quienes fueron atendidos y trasladados a centros médicos para su evaluación.