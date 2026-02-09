Senniaf intervendrá albergue de Tocumen y realizará auditoría tras crisis institucional

La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) sostuvo este lunes 9 de febrero una reunión extraordinaria en la que definió un plan de acción urgente para atender la situación del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen y reforzar los mecanismos de supervisión institucional.

Como parte de las decisiones adoptadas, se ordenó la realización de una inspección técnica inmediata al CAI Tocumen, a cargo de un equipo interinstitucional y especializado, con el objetivo de verificar las condiciones reales del albergue, identificar hallazgos y determinar las medidas correctivas que correspondan, conforme a los protocolos de protección vigentes.

Durante la sesión también se aprobó iniciar procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que permanece dentro del sistema de protección sin alternativa familiar.

Esta medida busca transferir la atención de estas personas a otras instituciones competentes, garantizando una ruta legal y asistencial adecuada, con enfoque de derechos y protección integral.

Asimismo, la Junta Directiva acordó evaluar, en el corto plazo, alternativas seguras y viables para la movilización de población adulta, priorizando opciones que permitan una atención especializada. Estas alternativas serán analizadas con base en criterios técnicos, legales, de capacidad instalada y condiciones de atención.

En cuanto al funcionamiento interno del Senniaf, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 14 de 2009, se aprobó la conformación de un equipo técnico interdisciplinario que realizará una evaluación administrativa y de gestión de la institución.

Este equipo se presentará en las instalaciones del Senniaf el martes 10 de febrero y deberá rendir un informe de hallazgos que servirá como base para la toma de decisiones y la aplicación de correctivos.

Como parte del proceso, la Junta Directiva anunció que emitirá una resolución formal que ordenará la ejecución de todas las medidas aprobadas, estableciendo responsabilidades, plazos y mecanismos de seguimiento.

La Junta Directiva del Senniaf reiteró que la protección de la niñez, la adolescencia y las poblaciones vulnerables bajo custodia del Estado es una prioridad absoluta, y aseguró que las acciones adoptadas contarán con supervisión directa, documentación formal y seguimiento permanente.