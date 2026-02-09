Hijo de opositor venezolano Guanipa denuncia que desconoce el paradero de su padre

Ramón Guanipa, hijo del exdiputado antichavista Juan Pablo Guanipa, denunció este lunes que desconoce el paradero de su padre luego de que “hombres no identificados” se lo llevaran la noche del domingo y de que la Fiscalía anunciara que revocó la medida de excarcelación por un régimen de arresto domiciliario.

El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informó este 9 de febrero de 2026 que solicitó ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar otorgada al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, tras verificar el presunto incumplimiento de las condiciones impuestas por el órgano jurisdiccional.