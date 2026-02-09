Juicio Odebrecht entra en su recta final: alegatos comenzarían este miércoles

El primer testigo fue José Luis Francia Arias, abogado, quien explicó el esquema de manejo de cuentas offshore utilizado por Odebrecht para realizar pagos en distintos países.Francia Arias señaló que Olivio Rodríguez Jr. era el responsable de administrar las cuentas offshore de Odebrecht a nivel internacional, utilizadas para pagos en Panamá y Perú, y que controlaba alrededor de 40 empresas dentro de esta estructura.Sin embargo, aclaró que la consultora Arias, Isagon, Cementos Centrales y Construmac, empresas vinculadas a Gonzalo Eduardo Monteverde y María Isabel Carmona, no formaban parte de las offshore de Odebrecht.Detalló que estas empresas se dedicaban al cambio de moneda y a la venta de inmuebles, y negó que se tratara de 'sociedades de papel'. Añadió que parte del dinero fue destinado a inversiones bursátiles y transferencias hacia Estados Unidos, pero sostuvo que no existió una relación directa para realizar inversiones en Panamá, debido a la ausencia de relaciones comerciales en el país.