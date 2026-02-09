Juicio Odebrecht entra en su recta final: alegatos comenzarían este miércoles

El juicio por el caso Odebrecht se encamina a su etapa decisiva. Tras la jornada de este día 17, se espera terminar con las pruebas testimoniales y peritajes mañana para iniciar los alegatos finales este miércoles, comenzando con la exposición de la Fiscalía, lo que marca el inicio del cierre formal del proceso. La audiencia de este lunes estuvo dedicada a la declaración de un testigo y un perito, cuyas intervenciones giraron en torno al manejo de fondos, estructuras financieras internacionales y el análisis de movimientos bancarios vinculados a pagos asociados a la constructora brasileña.

Testimonio de José Luis Francia Arias

El primer testigo fue José Luis Francia Arias, abogado, quien explicó el esquema de manejo de cuentas offshore utilizado por Odebrecht para realizar pagos en distintos países. Francia Arias señaló que Olivio Rodríguez Jr. era el responsable de administrar las cuentas offshore de Odebrecht a nivel internacional, utilizadas para pagos en Panamá y Perú, y que controlaba alrededor de 40 empresas dentro de esta estructura. Sin embargo, aclaró que la consultora Arias, Isagon, Cementos Centrales y Construmac, empresas vinculadas a Gonzalo Eduardo Monteverde y María Isabel Carmona, no formaban parte de las offshore de Odebrecht.Detalló que estas empresas se dedicaban al cambio de moneda y a la venta de inmuebles, y negó que se tratara de “sociedades de papel”. Añadió que parte del dinero fue destinado a inversiones bursátiles y transferencias hacia Estados Unidos, pero sostuvo que no existió una relación directa para realizar inversiones en Panamá, debido a la ausencia de relaciones comerciales en el país.

Peritaje sobre movimientos financieros