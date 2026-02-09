Rubén Blades anuncia el inicio de su despedida de los escenarios

El cantautor panameño Rubén Blades volvió a encender el debate público con su más reciente columna Apuntes desde la Esquina, publicada el 7 de febrero de 2026.

En el texto, el artista abordó con tono crítico la situación política de Venezuela, advirtió sobre presiones internacionales que involucran a Panamá y, además, sorprendió al anunciar que se acerca el final de su etapa como músico de giras.

Duras críticas al régimen venezolano

Blades respondió a señalamientos del dirigente chavista Diosdado Cabello, quien afirmó que el cantante había sido “amansado”.

El panameño rechazó la acusación y aseguró que los aparatos de propaganda, sean comunistas o fascistas, operan repitiendo falsedades.

”Creo que el “camarada” Diosdado no lee mis escritos o es demasiado deshonesto para admitirlo. Su diatriba fue hecha antes de que los yanquis entraran a su país “como Juan por su casa” y, frente a sus narices, y quizás a su petición o con su consentimiento, secuestraran a su compinche, el dictador Nicolás Maduro.”, empezó diciendo.

En su análisis, cuestionó el silencio de la cúpula oficialista tras el supuesto secuestro del mandatario Nicolás Maduro y sostuvo que recientes decisiones legislativas evidenciarían una contradicción entre el discurso antiimperialista y la práctica política.

“La verdad es que la “presidenta” Delcy, su hermano, los encargados de los mandos militares y los miembros civiles de su dictadura, todos han quedado callados, obedientes y sumisos a las órdenes del “Imperio” que dicen oponer. Han hecho todo lo que les han ordenado hacer y eso es evidente.”, expresó.

El artista también expresó solidaridad con opositores encarcelados, como Juan Pablo Guanipa, quien en este momento se encuentra desaparecido por ser abruptamente secuestrado por simpatizantes del régimen.

Advertencia por tensiones con China

El músico también se refirió a la anulación del contrato portuario con una subsidiaria del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, acuerdo que calificó como perjudicial para el interés nacional debido a supuestas anomalías y falta de supervisión estatal.

Blades consideró que la reacción del gobierno de China frente al fallo judicial refleja una influencia que no debería tener cabida en decisiones internas panameñas. En esa línea, respaldó la postura del presidente José Raúl Mulino de rechazar cualquier intimidación externa.

El artista fue más allá al cuestionar décadas de negociaciones que, según afirmó, habrían privado al país de ingresos importantes, y pidió que los responsables rindan cuentas.



Blades expresó que: “Al igual que ocurrió en el caso de la mina de cobre, nuestra esquizofrénica Corte Suprema de Justicia anuncia otro fallo tardío y sospechoso (aunque en mi opinión sea el adecuado) y anula el desfavorable contrato, hecho que provocó inmediatas reacciones internacionales, a favor y en contra.”

“Incluso una entidad con la que Panamá no tuvo nada que ver directamente, el gobierno de la República Popular China, ha manifestado su oposición e inconformidad con el fallo. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos manifestó su júbilo porque la decisión judicial pareciera apoyar el falso argumento de que el Canal era operado por los comunistas.”, agregó.

El comienzo de la despedida musical

En el plano personal, Blades confirmó que se prepara para abandonar progresivamente los escenarios. Con casi 78 años, anunció que sus giras de 2026 y 2027 junto a la orquesta de Roberto Delgado serán las últimas, aunque no descarta continuar grabando.

Su agenda incluye dos nuevos álbumes de salsa, el estreno de la película Campeón Gabacho, dirigida por Jonás Cuarón y producida por Alfonso Cuarón, además del rodaje de Armadillo United, donde compartirá pantalla con Antonio Banderas y Danny Trejo.

Asimismo, trabaja en su autobiografía, una recopilación de letras de canciones y una edición de sus artículos periodísticos. El objetivo, adelantó, es regresar de forma más permanente a Panamá a más tardar en 2028.