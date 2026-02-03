Rubén Blades respalda a Bad Bunny y aplaude su mensaje político en los Grammy

El cantautor panameño Rubén Blades felicitó públicamente al artista puertorriqueño Bad Bunny tras su destacada participación en los Premios Grammy, donde se alzó con varios galardones, incluido Álbum del Año, un hecho que Blades calificó como histórico para la música latina.

En un extenso mensaje, Blades destacó que es la primera vez que un artista latino gana esa categoría con un disco grabado y titulado completamente en español, dentro de una terna tradicionalmente dominada por producciones en inglés.

“En la ceremonia de premiación en Los Ángeles (California), el boricua y también ciudadano estadounidense, Benito Antonio Martínez Ocasio, a.k.a. “Bad Bunny”, ganó varios premios, entre ellos el más importante que esa institución anualmente otorga, el de “Album del Año”.

Para el maestro, el reconocimiento no solo marca un hito artístico, sino también cultural, al amplificar la presencia del español y de Puerto Rico en una de las principales vitrinas de la industria musical global.

Más allá del éxito musical, el ganador de 12 Grammys subrayó y aplaudió la postura pública de Bad Bunny contra la violencia y los abusos atribuidos a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante operativos migratorios en Estados Unidos.

“Felicito a Benito por su logros ayer, pero también lo felicito y a la vez aplaudo su decisión de manifestarse públicamente contra la violencia y los abusos del ICE en su cruzada contra las personas migrantes, latinos, no latinos y contra los propios ciudadanos estadounidenses, entre ellos las víctimas fatales Renee Good y Alex Pretti, asesinados por “agentes del orden” enmascarados.”

El interprete de “Maestra Vida” valoró que el artista utilizara la visibilidad que le otorga su éxito para denunciar acciones que, a su juicio, no están amparadas por la Constitución estadounidense y que han afectado tanto a migrantes como a ciudadanos del propio país.

“El éxito le da a un artista una tarima y una atención pública que puede o no ser utilizada de manera positiva”, reflexionó Blades, quien consideró que manifestarse contra lo que está mal no convierte a nadie en enemigo de Estados Unidos, sino que representa una defensa de los valores humanos y de justicia.

El músico cerró su mensaje felicitando a Bad Bunny por sus logros, expresando su respeto a su familia y extendiendo el reconocimiento a Puerto Rico, al que definió como parte esencial de este momento histórico para la música latina.