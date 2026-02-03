Mendoza ya es del Atlético: Todos los detalles de la inscripción ‘in extremis’ en el mercado de invierno

El Atlético de Madrid fue el gran protagonista al cierre del mercado invernal este martes, con las inscripciones del nigeriano Ademola Lookman (Atalanta), para apuntalar la parcela ofensiva, y el mexicano Obed Vargas (Seattle Sounders) y Rodrigo Mendoza (Elche), para el centro del campo, en una última hora emocionante por la tardía confirmación del joven futbolista murciano, sobre las 23:57 de la noche del lunes.

Dos grandes pantallas en la sede de LaLiga en la calle Torrelaguna de Madrid fueron las encargadas de informar hasta la medianoche a decenas de periodistas que aguardaban las últimas horas de la última ventana del mercado en el presente curso. Con más rumores que operaciones concretas, se validaron 14 llegadas al cierre de este martes, en un austero último día de transferencias en la primera división de España, que se saldó con un total de 44 operaciones en enero y con un gasto estimado por debajo de los 60 millones de euros, con un Atlético siendo el principal agitador con la entrada a última hora de Rodrigo Mendoza.

Después de la pérdida de Conor Gallagher (Tottenham), Giacomo Raspadori (Atalanta), Javi Galán (Osasuna) y Carlos Martín (Rayo Vallecano), este último a préstamo hasta el final de temporada, y los reiterados mensajes escondidos de Diego Pablo Simeone en rueda de prensa, el director deportivo del club rojiblanco, Mateu Alemany, tuvo que remangarse de nuevo, como ya hiciese cuando formaba parte del Barcelona y cerrase la ventana invernal de 2022 con cuatro incorporaciones -Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves, Adama Traoré y Ferran Torres-, para apuntalar otra vez una plantilla casi sobre la bocina.

Lookman, uno de los mejores jugadores de la reciente Copa Africana de Naciones de Marruecos y una de las estrellas del Atalanta, fue el elegido como refuerzo ofensivo en lugar del brasileño Marcos Leonardo, del Al-Hilal, que sonó y mucho en las últimas horas.

De igual manera, Rodrigo Mendoza y el mexicano Obed Vargas, ambos de 20 años, aparecen como dos de las apuestas de futuro de la dirección deportiva, ganando la partida a otras opciones más experimentadas ligadas al equipo rojiblanco como Leon Gortezka, del Bayern de Múnich, o Éderson, del Atalanta.

Con el Atlético inscribiendo a tres fichajes en las últimas cuatro horas del cierre del mercado y con Mendoza dando emoción hasta su aparición, varios clubes también confirmaron llegadas pasadas las 20:00 horas, como la de Álvaro Fidalgo (América), traspasado en el Real Betis, y las cesiones de Gonzalo Villar (Dinamo Zagreb) al Elche, del defensa finlandés Ville Koski (NK Istra 1961) al Deportivo Alavés y del delantero belga Cyril Ngonge (Nápoles) al Espanyol.

A falta de dos horas para el cierre, el Deportivo Alavés confirmó la inscripción del delantero marfileño Ibrahim Diabate (GAIS Gotemburgo), pichichi de la liga sueca, sumándose a la llegada ya anunciada de Ángel Pérez (Huesca). Más madrugador fue el Athletic Club, que en la mañana de hoy ascendió desde el filial al defensa Unai Egiluz.

El técnico alicantino, que ya tiene a sus órdenes a los uruguayos Martín Satriano (Olympique Lyon) y Sebastián Boselli (River Plate) y los argentinos Zaid Romero (Brujas) y Luis Vázquez (Anderlecht), que ya debutó con gol ante el Girona en Montilivi, también registró uno de los últimos fichajes de la noche de este lunes con la cesión del extremo internacional serbio Veljko Birmancevic (Sparta Praga).

El Girona, en una temporada en la que el conjunto de Míchel se acerca más al descenso que a la zona de puestos europeos, ha reforzado su centro del campo con la llegada de Fran Beltrán (Celta) y el argentino Claudio ‘El Diablito’ Echeverry, cedido para lo que resta de campaña por el Manchester City.

Además, la entidad catalana acogió a préstamo al portero alemán Marc-André ter Stegen desde el Barça, con el objetivo de disputar minutos de cara al Mundial. Tras meses de inactividad y castigado por las lesiones, el meta teutón sufrió el sábado ante el Oviedo una lesión en el isquiotibial izquierdo, lo que provocó rumores a última hora sobre un posible regreso a la Ciudad Condal que no se han producido.

El propio Barça aprovechó la salida de su capitán para contar de nuevo con el lateral portugués João Cancelo (Al-Hilal), que se estrenará en el nuevo Spotify Camp Nou después de militar en el club azulgrana en la temporada 2023/2024, aún con Xavi Hernández en el banquillo. El luso apuntalará la mermada defensa de Hansi Flick, que dispondrá de un nuevo lateral para mover de manera definitiva a Gerard Martín a la posición de central, en un mercado más centrado hacia el talento joven del Barça Atlètic.

En el cuarto lugar y en posiciones de Liga de Campeones, el villarreal, además de ceder a Fernández, prestó al hispano-marroquí Ilias Akhomach al Rayo Vallecano hasta el final de la temporada. En el capítulo de altas, incorporó al lateral estadounidense Alex Freeman (Orlando City), recibió a préstamo al extremo Alfon (Sevilla) y subió al primer equipo al lateral Pau Navarro procedente del equipo ‘B’.

En la penúltima posición de la tabla, el Levante se hizo con la contratación a préstamo del centrocampista francés Ugo Raghouber (Lille) hasta el mes de junio.