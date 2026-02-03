BTS regresa con ‘Arirang’ y su estreno mundial en vivo por Netflix

El grupo surcoreano BTS anunció su esperado regreso a los escenarios con un evento especial titulado “BTS Comeback Live: ARIRANG”, que se realizará el 21 de marzo a las 8:00 p.m. (hora de Corea) en la plaza Gwanghwamun, ubicada en el distrito de Jongno-gu, en Seúl.

La presentación marcará el lanzamiento oficial de su quinto álbum de estudio, Arirang, que será publicado un día antes, el 20 de marzo. Según explicó su agencia Big Hit Music, el lugar elegido tiene un fuerte valor simbólico, al tratarse de uno de los espacios más representativos del país.

“Como la palabra Arirang tiene un significado simbólico, queríamos presentar la nueva canción por primera vez en un espacio que represente a Corea”, señaló la compañía en un comunicado.

La plaza Gwanghwamun, considerada el corazón histórico y cultural de Corea del Sur, será el escenario donde BTS desvelará por primera vez su nueva música. La agrupación ya había protagonizado una actuación en un sitio patrimonial en 2020, cuando se presentó frente al palacio Geunjeongjeon del Gyeongbokgung como parte del programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Tras cinco años y medio desde aquella experiencia, BTS volverá a interactuar con el patrimonio cultural coreano. Un funcionario de la agencia anticipó que el evento “será un momento especial que anunciará un nuevo comienzo” para el grupo.

El regreso no se limitará al público presente en Seúl. El concierto será transmitido en vivo a espectadores de 190 países y regiones, gracias a una colaboración con Netflix, lo que convierte al evento en el primer espectáculo realizado en Corea que se emite en directo a través de esta plataforma, marcando un nuevo hito para la industria cultural del país.

Además, Netflix estrenará el 27 de marzo el documental “BTS: The Return”, que mostrará el proceso de producción del álbum Arirang y los preparativos del regreso.

El nuevo disco contará con 14 canciones y abordará emociones universales como la identidad colectiva, el anhelo y el amor profundo, reafirmando la narrativa artística que ha caracterizado a BTS a lo largo de su carrera.