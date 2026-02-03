MiAmbiente evalúa esterilización ante aumento de cocodrilos en Panamá

El titular del Ministerio de Ambiente (Miambiente) Juan Carlos Navarro, se pronunció ante el reciente aumento de reportes y videos de cocodrilos en diversos puntos del país y el posible riesgo que podría representar para la población.

En una entrevista para medios, el ministro indicó que indicó que ya hay planes para advertir dónde están y también para controlar la población, pero asimismo, señaló la importancia de coexistir con la fauna silvestre, pero que si bien estos animales están protegidos por la ley y su caza es ilegal, es necesario diferenciar entre su hábitat y las zonas de riesgo para la población.

Navarro enfatizó en que ver ejemplares rodando en riós o áreas silvestres no debe ser motivo de alarma técnica, pues estos reptiles han ocupado dichos espacios desde mucho antes que los seres humanos, sim embargo, manifestó su profunda preocupación cuando estos avistamientos ocurren en áreas públicas donde la interración con personas podría derivar accidentes lamentables.

“Ya hemos comisionado un estudio con una investigadora, que es la que más sabe de cocodrilos en Panamá, para crear un plan que ya estamos desarrollando, no solo para advertir a los ciudadanos donde hay cocodrilos para que tengan cuidado, sino también para controlar su población y asegurar la tranquilidad de la comunidad”.

El ministro detalló que el estudio servirá de base para un plan de manejo integral que ya se encuentra en desarrollo. Este proyecto buscará advertir a los cuidadanos sobre los puntos de mayor riesgo para que extremen precausiones, y poder contemplar medidas para el control de la población de los reptiles con el fin de garantizar mayor seguridad a comunidades.

Durante la entrevista se planteó la posibilidad de métodos de control poblacional específicos para asegurar la tranquilidad colectiva en las zonas de recreación, si embargo, Navarro señaló que no sabe si exista la posibilidad de llevar a cabo una acción de esa manera.

“No sé si podemos esterilizarlos, pero sí podemos controlarlos, que es lo que queremos hacer”, concluyó.