‘Me gustan los gringos francos’: el mensaje de Petro tras el deshielo diplomático con Trump en Washington

Uno de los ejes centrales fue el <b>narcotráfico</b>, un tema que había alimentado buena parte de los choques públicos entre ambos líderes. <b>Petro </b>explicó que <b>llevó mapas, material audiovisual e informes de inteligencia para sustentar su argumento de que la presión de las autoridades colombianas ha desplazado las rutas del crimen organizado hacia el sur del continente</b>. En ese contexto, solicitó apoyo de <b>Washington </b>para facilitar un canal de entendimiento con el <b>presidente ecuatoriano Daniel Noboa</b>, con quien mantiene una crisis diplomática. Según <b>Petro</b>, existen intereses criminales que buscan la ruptura de relaciones entre países vecinos.