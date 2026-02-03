  1. Inicio
Petro rompe el silencio tras su reunión con Trump en la Casa Blanca

La conversación entre Trump y Petro se realizó sin ceremonia oficial, con foco en temas de seguridad regional y cooperación antidrogas.
José Arcia
  • 03/02/2026 14:05
El mandatario colombiano compartió un mensaje de reflexión tras concluir el encuentro bilateral, en un contexto marcado por tensiones previas y expectativas sobre la cooperación regional

El presidente Gustavo Petro ofreció sus primeras declaraciones tras la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca —encuentro que busca relanzar la relación entre Estados Unidos y Colombia después de un periodo de fricciones diplomáticas y desacuerdos sobre políticas de seguridad y narcotráfico.

En una breve publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Petro compartió una fotografía del encuentro y expresó una reflexión sobre la importancia histórica de la cita. Según sus palabras, el momento fue significativo para ambos países en un punto en el que “recorre uno la historia” al caminar por espacios simbólicos que representan etapas de la relación bilateral.

Las declaraciones del presidente colombiano se dieron aproximadamente 40 minutos después de que culminara el diálogo entre mandatarios en el Despatch Oval, donde trataron temas sensibles como seguridad regional, cooperación en la lucha antidrogas y el rumbo de las relaciones diplomáticas ante retos comunes.

Este encuentro presencial se produce tras meses de tensiones públicas entre ambos líderes, incluyendo acusaciones cruzadas y sanciones que deterioraron la relación entre Washington y Bogotá. Analistas han destacado que la reunión, aunque discreta, puede señalar una posible distensión si se traduce en compromisos concretos.

La reunión bilateral entre los mandatarios buscó recomponer la relación entre Colombia y Estados Unidos después de meses de tensiones públicas.
Trump —que semanas antes había criticado duramente al gobierno colombiano por su enfoque hacia el narcotráfico— recibió a Petro con un tono más moderado, en un gesto que algunas fuentes interpretan como un paso hacia la recuperación de la cooperación en áreas estratégicas, como seguridad y control de drogas.

Aunque el contenido detallado de las conversaciones no fue divulgado por completo, el mensaje de Petro en redes fue interpretado por observadores diplomáticos como un intento de enfatizar la dimensión histórica y simbólica del encuentro, más allá de las polémicas precedentes entre los dos gobiernos.

