Petro rompe el silencio tras su reunión con Trump en la Casa Blanca

Las declaraciones del presidente colombiano se dieron aproximadamente 40 minutos después de que culminara el diálogo entre mandatarios en el <i>Despatch Oval</i>, donde trataron temas sensibles como seguridad regional, cooperación en la lucha antidrogas y el rumbo de las relaciones diplomáticas ante retos comunes.Este encuentro presencial se produce tras meses de tensiones públicas entre ambos líderes, incluyendo acusaciones cruzadas y sanciones que deterioraron la relación entre Washington y Bogotá. Analistas han destacado que la reunión, aunque discreta, puede señalar una posible distensión si se traduce en compromisos concretos.