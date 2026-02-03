Panamá entra a la carrera regional de la inteligencia artificial

Panamá dio un paso estratégico para fortalecer su ecosistema tecnológico y su competitividad regional tras suscribir un <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/la-promesa-millonaria-de-la-ia-frente-a-sus-resultados-reales-burbuja-o-transformacion-en-pausa-PM19268052"><b>convenio de cooperación en inteligencia artificial (IA)</b> </a>con Chile, orientado a desarrollar capacidades tecnológicas propias y generar soluciones aplicables a sectores clave de la economía.El acuerdo fue firmado este <b>3 de febrero de 2026</b> por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia) de Chile, representados por el <b>Eduardo Ortega Barría</b> y <b>Aldo Salvador Valle Acevedo</b>, respectivamente.Como parte de esta alianza, <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/mit-traera-a-panama-programa-internacional-sobre-creatividad-e-ia-KO19069452">Panamá se integró formalmente al proyecto <b>LatamGPT</b></a><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/mit-traera-a-panama-programa-internacional-sobre-creatividad-e-ia-KO19069452">, el primer modelo de lenguaje de IA colaborativo de América Latina y el Caribe, similar a ChatGPT o DeepSeek</a>, basado en tecnología de OpenAI y diseñado con datos y lenguaje adaptados a los contextos regionales. Desde una perspectiva empresarial, esta integración abre oportunidades para el desarrollo de <b>productos digitales, servicios basados en IA y soluciones de alto valor agregado</b> con identidad regional.La iniciativa busca trascender la adopción pasiva de tecnologías importadas y avanzar hacia un modelo de <b>co-creación tecnológica</b>, con efectos directos en productividad, eficiencia y reducción de costos en sectores como <b>educación, salud, administración pública y desarrollo social</b>, áreas con alto potencial de encadenamientos económicos.'La integración al proyecto LatamGPT representa mucho más que una colaboración técnica. Es una señal clara de que América Latina y el Caribe están dando pasos firmes para construir capacidades propias en IA, con modelos, datos y enfoques que reflejen nuestras realidades', afirmó <b>Ortega Barría</b>, quien destacó el impacto directo que estos desarrollos pueden tener en la competitividad y el crecimiento económico.Por su parte, <b>Valle Acevedo</b> subrayó el alcance regional del proyecto y su relevancia estratégica para el desarrollo productivo. 'A la fecha, LatamGPT cuenta con la participación de <b>Brasil, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Chile y ahora Panamá</b>. Recientemente también firmamos una carta de intención con <b>México</b> para trabajar en la posible incorporación de este país', indicó, resaltando que contar con capacidades propias en IA es hoy una condición esencial para avanzar en <b>soberanía tecnológica, autonomía estratégica y desarrollo con identidad regional</b>.El convenio contempla, además, la colaboración en <b>infraestructuras de computación de alto desempeño</b>, el <b>entrenamiento de modelos de IA</b>, el desarrollo de <b>capacidades tecnológicas autónomas</b> y proyectos de investigación aplicada. Para el sector empresarial, estos elementos representan una plataforma para <b>atraer inversión, fortalecer el talento humano y acelerar la transformación digital</b> del país.Con esta alianza, Panamá se posiciona como un actor emergente en la economía digital regional, con una estrategia que vincula <b>política científica, academia y sector productivo</b>, y que busca convertir la inteligencia artificial en un motor de crecimiento sostenible y de mayor valor agregado.