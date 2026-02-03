Panamá entra a la carrera regional de la inteligencia artificial

Panamá dio un paso estratégico para fortalecer su ecosistema tecnológico y su competitividad regional tras suscribir un convenio de cooperación en inteligencia artificial (IA) con Chile, orientado a desarrollar capacidades tecnológicas propias y generar soluciones aplicables a sectores clave de la economía.

El acuerdo fue firmado este 3 de febrero de 2026 por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia) de Chile, representados por el Eduardo Ortega Barría y Aldo Salvador Valle Acevedo, respectivamente.

Como parte de esta alianza, Panamá se integró formalmente al proyecto LatamGPT, el primer modelo de lenguaje de IA colaborativo de América Latina y el Caribe, similar a ChatGPT o DeepSeek, basado en tecnología de OpenAI y diseñado con datos y lenguaje adaptados a los contextos regionales. Desde una perspectiva empresarial, esta integración abre oportunidades para el desarrollo de productos digitales, servicios basados en IA y soluciones de alto valor agregado con identidad regional.

La iniciativa busca trascender la adopción pasiva de tecnologías importadas y avanzar hacia un modelo de co-creación tecnológica, con efectos directos en productividad, eficiencia y reducción de costos en sectores como educación, salud, administración pública y desarrollo social, áreas con alto potencial de encadenamientos económicos.

“La integración al proyecto LatamGPT representa mucho más que una colaboración técnica. Es una señal clara de que América Latina y el Caribe están dando pasos firmes para construir capacidades propias en IA, con modelos, datos y enfoques que reflejen nuestras realidades”, afirmó Ortega Barría, quien destacó el impacto directo que estos desarrollos pueden tener en la competitividad y el crecimiento económico.

Por su parte, Valle Acevedo subrayó el alcance regional del proyecto y su relevancia estratégica para el desarrollo productivo. “A la fecha, LatamGPT cuenta con la participación de Brasil, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Chile y ahora Panamá. Recientemente también firmamos una carta de intención con México para trabajar en la posible incorporación de este país”, indicó, resaltando que contar con capacidades propias en IA es hoy una condición esencial para avanzar en soberanía tecnológica, autonomía estratégica y desarrollo con identidad regional.

El convenio contempla, además, la colaboración en infraestructuras de computación de alto desempeño, el entrenamiento de modelos de IA, el desarrollo de capacidades tecnológicas autónomas y proyectos de investigación aplicada. Para el sector empresarial, estos elementos representan una plataforma para atraer inversión, fortalecer el talento humano y acelerar la transformación digital del país.

Con esta alianza, Panamá se posiciona como un actor emergente en la economía digital regional, con una estrategia que vincula política científica, academia y sector productivo, y que busca convertir la inteligencia artificial en un motor de crecimiento sostenible y de mayor valor agregado.