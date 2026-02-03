China advierte a Panamá ‘altos precios’ por anular contrato portuario con Panama Ports

China advirtió este martes 3 de febrero que Panamá podría enfrentar “altos precios” luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara el contrato que permitia a la empresa Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del conglomerado hongkonés CK Hutchison, operar dos puertos estratégicos en el Canal de Panamá, según informo el medio Reuters.

La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del gobierno Chino calificó el fallo judicial como “absurdo” “vergonzoso” y “patético”, y aseguró que defenderá los intereses de las empresas chinas afectadas por la decisión.

El fallo emitido la semana pasada, anuló un contrato que Panama Ports tenía desde la década de 1990 para operar terminales de contenedores en las entradas del Pacífico y Atlántico del Canal. La corte argumentó violaciones constitucionales y preocupaciones relacionadas con el interés público.

La desición fue interpretada como una victoria para los Estados Unidos en medio de la creciente rivalidad con China por el control de rutas comerciales estratégicas. Las autoridades estadounidenses celebraron el fallo, y el presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, John Moolenaar, lo calificó como una “victoria para Estados Unidos”.

La anulación del contrato también pone en riesgo la propuesta de venta por 23,000 millones de dólares de 43 puertos en 23 países, incluidos los del Canal de Panamá, que CK Hutchison planeaba concretar con un consorcio liderado por BlackRock y la Compañía Naviera del Mediterráneo, informó Reuters.

Sin mencionar directamente a Estados Unidos, la oficina china acusó a “algún país” de utilizar tácticas de intimidación para imponer su voluntad y señaló que Panamá habría cedido a ese poder hegemónico. Además, reiteró que China cuenta con los medios necesarios para defender un orden económico y comercial internacional justo.