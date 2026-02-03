Minsa reabrirá centros de salud en Darién, Colón y Bocas del Toro

El Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto en marcha una nueva hoja de ruta destinada a la reapertura gradual de instalaciones sanitarias que permanecían cerradas en comunidades apartadas del país.

Esta iniciativa busca garantizar que los residentes de áreas remotas reciban atención médica sin necesidad de recorrer largas distancias.

Primera fase: regiones priorizadas

Durante un encuentro liderado por el Despacho Superior, se informó que la primera etapa de este plan contempla la habilitación de 13 puestos de salud en un periodo de seis meses.

Las regiones seleccionadas para este inicio son Colón, Bocas del Toro, Darién y Panamá Este.

Estas zonas fueron elegidas debido a que presentan la mayor concentración de instalaciones inoperativas, afectadas principalmente por el deterioro estructural, la falta de equipamiento y el déficit de personal médico.

Un enfoque preventivo y comunitario

Alex González, asesor del Despacho Superior del Minsa, explicó que estos puestos no solo ofrecerán servicios médicos básicos, sino que también funcionarán como centros comunitarios.

En ellos se llevarán a cabo:

- Jornadas de vacunación y abastecimiento de insumos médicos.

- Charlas de promoción de la salud y actividades preventivas.

- Acciones específicas para el control de enfermedades como la malaria y las arbovirosis.

“Estamos reforzando la atención primaria porque es fundamental para resolver hasta el 80 % de las patologías que puede presentar una persona, evitando que muchos casos lleguen innecesariamente a los hospitales”, destacó González.

Hacia la recuperación total de la red de saludActualmente, el país registra cerca de 100 instalaciones de salud cerradas.

El plan del ministro de salud, Fernando Boyd Galindo es avanzar de manera progresiva hasta alcanzar la reapertura de la mayor cantidad posible de estos centros en todo el territorio nacional.