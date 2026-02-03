Cuatro de cada 10 casos de cáncer son prevenibles, concluye un estudio global de la OMS

Casi cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo están vinculados a causas que pueden prevenirse y que van desde el consumo de tabaco y alcohol al sobrepeso y la inactividad física, la contaminación, la radiación ultravioleta o ciertas infecciones, según un estudio difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El último estudio sobre esta enfermedad dirigido por la OMS en colaboración con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (AIIC) ha sido difundido este martes, en la víspera de la jornada mundial contra esta enfermedad.

Con datos recogidos en 185 países sobre 36 tipos de cáncer, la investigación señala que 7.07 millones de casos diagnosticados en 2022 —un 37.8 % del total de ese año, que fueron 18.7 millones— podrían haberse prevenido.

De todos los casos se observó que la causa evitable más frecuente era el tabaquismo, responsable de un 15 % de los casos (3.3 millones).

Las infecciones (un 10 % de los casos, 2.2 millones) y el consumo de alcohol (3 %, 700,000 casos) le siguen en esta clasificación de causas prevenibles, según el estudio, que se publica en la revista Nature Medicine.

La mitad de los casos prevenibles pertenece a tres tipos de cáncer, el de pulmón, el de estómago y el cervical o de cuello uterino, estando ligado el primero de éstos al tabaco y la contaminación y los otros dos a infecciones, el estomacal a la bacteria Helicobacter pylori y el cervical al virus del papiloma humano (HPV).

“Se trata del primer análisis global que muestra en qué medida el riesgo de cáncer proviene de causas que podemos evitar y, examinando patrones en diferentes países y grupos demográficos, podemos dar a gobiernos e individuos información específica para lograrlo”, destacó al presentar el estudio uno de sus autores, André Ilbawi, responsable de equipo de control del cáncer en la OMS.