China llama a promover con Uruguay una ‘multipolarización’ mundial ‘equitativa y ordenada’

El presidente chino, Xi Jinping, llamó este martes a promover una “multipolarización” mundial “equitativa y ordenada” y una “globalización económica inclusiva” durante una reunión con su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

Durante el encuentro, el mandatario del país asiático reafirmó que Pekín “concede siempre una gran importancia a las relaciones entre China y América Latina”, al tiempo que recalcó su apoyo a los países de la región “en la defensa de sus propios intereses de soberanía, seguridad y desarrollo”.

“(China) está dispuesta a trabajar con Uruguay y los países de la región para impulsar de manera profunda y sustantiva la construcción de una comunidad de futuro compartido China-América Latina”, aseveró Xi, de acuerdo a la transcripción difundida por el oficialista Diario del Pueblo.

En ese marco, Xi subrayó el respaldo de Pekín a Uruguay en su papel en foros multilaterales, en particular al frente de la presidencia rotatoria del Grupo de los 77 y China, así como en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Mercosur.

El presidente chino enmarcó estos planteamientos en un contexto internacional que describió como de “creciente complejidad y turbulencia”, con un aumento de prácticas unilaterales y de presión entre Estados, una postura habitual en el discurso internacional de Pekín.

En este escenario, defendió la necesidad de fortalecer el multilateralismo, el sistema internacional centrado en Naciones Unidas y una globalización económica “inclusiva y beneficiosa para todos”, líneas que, según Xi, deben guiar la cooperación entre países en desarrollo.

En el plano bilateral, Xi llamó a profundizar la asociación estratégica integral entre China y Uruguay, reforzando el apoyo mutuo en asuntos considerados de interés fundamental y ampliando la cooperación en ámbitos como comercio, agricultura, infraestructuras, finanzas y tecnologías de la información.

También aludió a oportunidades en sectores emergentes como el desarrollo verde, la economía digital, la inteligencia artificial y las energías limpias, así como al fortalecimiento de los intercambios culturales, educativos y entre gobiernos locales.

El “mejor momento histórico” de la relación bilateral

Por su parte, Orsi valoró los avances de China en las últimas décadas y afirmó que la relación bilateral atraviesa su “mejor momento histórico”, subrayando que el desarrollo de vínculos con Pekín constituye una política de Estado para Uruguay con respaldo transversal.

El mandatario reiteró el apoyo de su país al principio de ‘una sola China’ y expresó su voluntad de seguir profundizando la cooperación con el gigante asiático en áreas económicas, científicas y tecnológicas.

Tras la reunión, ambos mandatarios presenciaron la firma de más de una decena de acuerdos y emitieron una declaración conjunta para profundizar la asociación estratégica integral, en un encuentro que coincidió con el 38º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y que se inscribe en la visita de Estado que Orsi realiza esta semana a China al frente de una delegación de cerca de 150 integrantes.

China es desde hace más de una década el principal socio comercial de Uruguay y destino de alrededor del 26 % de sus exportaciones, especialmente de productos agroindustriales.

La agenda de Orsi en Pekín incluye además reuniones con el primer ministro chino, Li Qiang, y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji, antes de proseguir su visita oficial con actividades de carácter económico y comercial en Shanghái.